影／聯合國大會今開議　外交部30秒宣傳片爭取參與

記者呂晏慈/台北報導

第78屆聯合國大會於今(5日)開議,外交部同日發布本年第二部聯大推案短片「世界和平攜手台灣」(Global Peace with Taiwan),呼應部長吳釗燮為聯大推案發表的專文「Unite for Peace in the World and Taiwan’s Inclusion in the UN」,展現台灣與各國協力維護台海和平,確保國際社會的共同利益與價值,以爭取國際支持我國參與聯合國。

外交部表示,30秒短片凸顯台灣活躍的民主、在晶片生產及其他產業供應鏈的關鍵角色,以及台灣海峽在全球貨運的樞紐位置,並重申台灣致力維護區域與世界和平穩定的承諾,最後引述G7峰會聲明強調台海和平穩定與國際社會安全繁榮息息相關,呼籲聯合國及各國關注台海安全,協力守護民主價值及共享利益。

外交部說明,影片片尾帶出本年聯大推案主視覺和標語「UNited—Global Peace with Taiwan」,傳達台灣是代表和平的橄欖枝,以聯合國旗幟藍色勾劃的圓弧線與全球連結,象徵讓台灣參與聯合國可為全球和平帶來穩定的力量,呼籲國際攜手台灣,團結維護世界和平。

外交部表示,本部聯大推案短片中、英文版已上掛外交部及「潮台灣」YouTube頻道,並透過外交部官方及「潮台灣」臉書、推特等新媒體平台,向全球播放,歡迎網友踴躍點閱分享,協助爭取國際社會對我國的支持。

▲外交部。(圖/ETtoday資料照)