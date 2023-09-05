影／聯合國大會今開議　外交部30秒宣傳片爭取參與

記者呂晏慈／台北報導

第78屆聯合國大會於今（5日）開議，外交部同日發布本年第二部聯大推案短片「世界和平攜手台灣」（Global Peace with Taiwan），呼應部長吳釗燮為聯大推案發表的專文「Unite for Peace in the World and Taiwan’s Inclusion in the UN」，展現台灣與各國協力維護台海和平，確保國際社會的共同利益與價值，以爭取國際支持我國參與聯合國。

外交部表示，30秒短片凸顯台灣活躍的民主、在晶片生產及其他產業供應鏈的關鍵角色，以及台灣海峽在全球貨運的樞紐位置，並重申台灣致力維護區域與世界和平穩定的承諾，最後引述G7峰會聲明強調台海和平穩定與國際社會安全繁榮息息相關，呼籲聯合國及各國關注台海安全，協力守護民主價值及共享利益。

外交部說明，影片片尾帶出本年聯大推案主視覺和標語「UNited—Global Peace with Taiwan」，傳達台灣是代表和平的橄欖枝，以聯合國旗幟藍色勾劃的圓弧線與全球連結，象徵讓台灣參與聯合國可為全球和平帶來穩定的力量，呼籲國際攜手台灣，團結維護世界和平。

外交部表示，本部聯大推案短片中、英文版已上掛外交部及「潮台灣」YouTube頻道，並透過外交部官方及「潮台灣」臉書、推特等新媒體平台，向全球播放，歡迎網友踴躍點閱分享，協助爭取國際社會對我國的支持。

▲外交部。（圖／ETtoday資料照）