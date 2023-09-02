北韓今晨發射巡弋飛彈　外交部：強烈譴責威脅和平的挑釁行為

▲北韓領導人金正恩登軍艦校閱飛彈試射。（圖／路透）



記者陳家祥／台北報導

美國與南韓日前舉行為期11天的乙支自由之盾（UFS）聯合軍演，北韓近來軍事動向頻頻，繼8月30日深夜發射2枚彈道飛彈，2日清晨再度向西海（黃海）發射數枚巡弋飛彈。對此，我國外交部表示深表遺憾，強烈譴責此種威脅區域和平穩定的挑釁行為外，同時敦促北韓停止此類升高區域緊張情勢的行動，以維繫區域的和平與繁榮。

南韓《韓聯社》，南韓聯合參謀本部2日上午證實，南韓軍方2日清晨4時偵測到北韓朝向西海（黃海）發射數枚巡弋飛彈，此時美韓乙支自由之盾聯合軍演已經結束2天，由於巡弋飛彈飛行高度低、且可任意變換軌道，因此可以讓敵方難以探測、追蹤甚至是攔截。

報導研判，此次北韓所發射的巡弋飛彈極有可能是北韓聲稱自行研發的戰略巡弋飛彈箭矢1型、箭矢2型，這兩款巡弋飛彈可掛載北韓所研發的戰略核彈頭火山-31，一旦北韓真的發射掛載核彈頭的巡弋飛彈，恐對韓半島（朝鮮半島）全境、甚至是駐日美軍基地構成核武攻擊威脅。

外交部表示，北韓不顧國際社會反對，再度於9月2日凌晨向朝鮮半島西部海域發射數枚巡弋飛彈，深表遺憾；除再度強烈譴責此種威脅區域和平穩定的挑釁行為外，同時敦促北韓停止此類升高區域緊張情勢的行動，以維繫區域的和平與繁榮。