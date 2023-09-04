非洲11國政要歡迎蔡英文出訪　外交部：台灣模式受肯定

▲總統蔡英文將出訪友邦。（資料照／記者蔡文淵翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統蔡英文將於明（5日）率團訪問非洲友邦史瓦帝尼王國，在出發前已有來自非洲11個國家多位政要，透過聯合聲明及致函、社群媒體貼文等方式，對蔡再度出訪非洲表達歡迎。外交部今（4日）表示，對非洲國家政要及友人展現對我國情誼和支持，表達誠摯謝意。

南非、馬拉威、波札那、辛巴威、尚比亞、賴索托、奈及利亞、烏干達、坦尚尼亞、納米比亞及索馬利蘭等非洲11個國家、超過80位執政黨及在野黨國會議員，代表各該國「福爾摩沙俱樂部」成員，連署發表聯合聲明，歡迎蔡英文訪問史瓦帝尼王國。

該聲明肯定蔡英文2018年訪問史瓦帝尼王國後推動的「非洲計畫」已見具體成果，台非在農業、教育、資通訊、能源、貿易及觀光等領域合作更為密切，台灣對非洲未來的發展展現了其價值與重要性。聲明強調，台灣是世界民主的燈塔與成功的故事，非洲地區「福爾摩沙俱樂部」是基於與台灣共享的自由、民主、人權及法治價值而成立，並期待與台灣進一步開展合作交流。

在南非擁有84席國會席次的最大在野黨「民主聯盟」（Democratic Alliance, DA）黨魁史汀惠生（John Steenhuisen），也特別代表全黨及所有熱愛自由的非洲朋友，致函蔡英文表示歡迎。史汀惠生表示，南非在8月的金磚峰會接待中國國家主席習近平，很高興得知與南非同屬「南部非洲發展共同體」（SADC）成員的史瓦帝尼王國，即將在9月初接待蔡總統；台灣在中國日益擴張的威脅與壓迫下致力維護民主、自由、法治和人權的普世價值，令人敬佩。

史汀惠生說明，蔡英文到訪非洲是對台灣擴大與非洲在貿易及人文發展等各項合作的明確承諾，「民主聯盟」黨是台灣的堅定盟友，歡迎蔡英文訪問史國，也期待蔡未來到訪南非，此外，在南非國會有14席國會席次的印卡塔自由黨（Inkatha Freedom Party, IFP）國會領袖Narend Singh也代表該黨致函蔡總統表示歡迎及表達對我國支持。



波扎那前總統Seretse Khama Ian Khama致蔡總統歡迎函中，對蔡英文堅守台灣自由民主的承諾表達崇高敬意，並表示全世界民主國家應團結一致，捍衛民主及因應共同挑戰，也相信蔡出訪非洲將使台非關係進一步強化。

外交部說明，蔡英文於2018年訪問友邦史瓦帝尼王國後推動「非洲計畫」，加強我國與非洲各項領域的合作交流，這次非洲各國國會議員及政要等各界友人對蔡二度出訪非洲的熱烈歡迎與支持，顯示我國的自由民主及開放的經濟制度，以及藉由踏實外交、互惠互助與非洲國家合作的「台灣模式」，受到非洲友人的認同與肯定，外交部將在此堅實友好的基礎上，持續努力深化與非洲各國在各領域的友好合作關係。