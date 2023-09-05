深偽不只換臉　詐團仿親人聲音行騙！兩退休族鬼月遭騙近300萬

▲圖為刑事局外觀。（圖／記者吳杰澄攝）

記者張君豪／台北報導

農曆七月期間適逢開學季，不少民眾接到自稱親友聲音來電借款等，卻因未小心未查證落入詐團圈套，警方呼籲確認來電聲音真偽！提醒跟長輩間「約定的查詢密語」民眾若遇上喊「媽媽」、「爸爸」、「姑姑」等各款親友名義來電，務必先確認對方身分，才能避免被騙。警方指出，近來詐團利用AI深偽（Deepfake）技術偽造電話聲音、換臉效果以假亂真；經警政署統計統，光是今年年6月至8月30日，「猜猜我是誰」詐騙案件累計294件，較去年同期283件增加3.89％。

一位住中部年約60多歲退休程女，上週接到與兒子聲音神似市話來電，先喊聲「媽」，程女士未留心查證，對方聲稱手機壞掉、聯絡號碼更換，對方求程女士加LINE聯繫，當天假兒子要求母親幫忙匯款給客戶，強調隔天就會還錢。

程女不疑有他，匯款4筆到對方帳戶，隔天詐團又偽冒她小孩借錢，但程女名下無積蓄，向外甥借款，經外甥提醒並致電查證本人，才驚覺當事人並無缺錢，程女無奈報警，但已被騙走164萬元。

另名年近80歲退休族洪男，日前接到與兒子同名帳號來電，歹徒表示因資金周轉不靈，洪先生遂臨櫃匯款4筆到對方指定帳戶，並向臨櫃關懷人員假稱是購房訂金、水電工程款。

不料3日後假兒子又向洪男借錢，洪表示要請媽媽幫忙，待媽媽前往臨櫃匯款時，遇銀行員臨櫃關懷發現遇上詐騙，銀行員懇請兩老聯繫親兒查證，這才驚覺兒子並無缺錢，洪先生前後計遭詐騙113萬元。



刑事局呼籲，接到親友傳訊息要求借錢或幫忙匯款，一定要提高警覺並再向本人査證，不要僅以來電聲音、LINE文字或貼圖對話就認定借錢的是你所認識的朋友，平時也應該做好帳號保護，避免多個帳號設定同組密碼，亦不要點選不明網址，建議與親友建立防詐專屬約定密語，確認身分。

警方指出，隨著科技的進步，利用AI深偽（Deepfake）變聲及換臉技術，可以製造出仿真度極高的虛假影像和音訊，很容易讓民眾誤以為偽冒者是被害者本人、親友或名人，引發社會治安的隱憂與製造假訊息，民眾如與熟人通話察覺有異，請務必提高警覺，千萬不要因為聲音、影像逼真就誤認為是熟人來電導致受騙上當，民眾若有疑問，歡迎撥打24小時165反詐騙諮詢專線查詢。

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