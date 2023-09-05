2千萬裝甲車攻堅詐團！鐵門秒變廢鐵　嫌僅穿內褲發抖：怎麼了

記者許權毅／台中報導

台中一名32歲蔡男與旗下4名成員，在東區某透天藏匿組成詐騙集團，專門騙取中國大陸民眾。經警方長時間蒐證跟監，5月底出動55名員警攻堅，甚至找來要價2000萬的「裝甲車」破壞鐵門，讓犯嫌無時間躲藏、滅證，其中1人甚至只穿著內褲跑到一處角落瑟瑟發抖，5人被聲押獲准，近日起訴在案。

▲台中警方5月底在東區一處民宅攻破詐團據點，甚至出動裝甲車破門。（圖／記者許權毅翻攝）



第五警分局、特勤中隊5月破獲一處詐騙集團，經查，該集團以32歲蔡男為首，在東區十甲東路上承租一棟透天厝，把機房、電腦設備暗藏在裡頭，蔡找來其餘4名朋友，均是「有經驗者」來擔任管理員行騙。

▲▼該詐團共5人，均有詐欺前科，其中一人在攻堅時躲藏在隔壁透天頂樓，被員警找到時躲在角落。（圖／記者許權毅翻攝）



該詐團手法是專門騙取中國大陸民眾，自稱是「公安」，以「身分被冒用，偽造醫療手術紀錄」為由，哄騙民眾已經涉及刑案，要將錢匯入帳戶，不少民眾上當。

▲▼警方本次出動要價2000萬，可裝載10名特勤警力的裝甲車。（圖／記者許權毅翻攝）



警方接獲情資後，在5月底攻堅，因該據點會以多道門鎖阻隔，藉此拖延時間，也讓成員可以藏匿、逃逸甚至滅證，警方特別商請保一總隊出動甲車破門，其中一名成員聽見異狀，連褲子也來不及穿，立刻往隔壁棟屋頂逃竄，見荷槍實彈員警上前，蹲坐在角落詢問「怎麼了」，立刻被控制，被員警帶回時，詐團成員見「鐵門秒變廢鐵」當場嚇傻，想不到警方居然出大招。

警方說明，本次任務出動的為Lenco Bearcat G2輪式裝甲車，要價2000萬元，目前美國、澳洲、比利時、巴西等國軍警、特勤單位均有使用同款裝甲車。一輛裝甲車可載10名全副武裝特勤隊員，隊員能從車內射擊目標，車內設升降台，車頂口配機械轉台和武器安裝系統。

此外，輪式裝甲車全車採12至40釐米厚鋼裝甲，車底與油箱防爆，就算輪胎失去胎壓仍可行駛，車頭加裝破門裝置，將運用在恐攻及攻堅行動。