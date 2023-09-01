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社會 社會焦點 保障人權

偷兒子證件辦門號！供詐團騙16人只賺1200…她判囚8月罰18萬

▲▼手機,智障型手機。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲游女偷用兒子名義辦了多隻門號，轉由友人賣給詐騙集團，獲利1200元，吃上官司遭判刑，刑度達1年多。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者蔡怡萍／基隆報導

基隆一名游姓女子缺錢花用，就偷拿兒子的身分證與印章，到多家電信以兒子名義辦門號或預付卡，再交給友人轉賣給收購者、賺取1200元的利潤，沒想到這些門號是落入詐騙集團手中，等到有名受害者報警，追查出游女涉案，她才驚覺成詐團共犯，也因偽造兒子的文書，遭判刑6月，可易科罰金18萬，以及幫助恐嚇得利罪，8月徒刑不得易科。

判決指出，游姓女子為賺外快，以自己的身分證辦領多家電信的門號，再轉賣給不明收購者，直到能辦的都辦完了，游女竟將腦筋動到未成年兒子頭上，在未經兒子同意之下，偷拿兒子的身分證、健保卡、印章，偽造兒子的簽名，帶著不實委託書到各家電信申辦門號、預付卡，再將這些交給友人，友人再以每張300元賣給不明收購者，游女獲利1200元。

直到檢警找上門，告知游女她涉入詐騙犯案，才驚知那些門號全都流入詐騙集團底下，檢警追查共有約16名受害者，因受詐團欺騙、恐嚇，接受指示購賣GASH點數，並儲值在用游女提供的門號辦的帳號裡，但游女僅坦承她偽造文書、偷用兒子身分辦門號，表示不知道友人是將號碼轉賣給詐團。

法官審後，認為游女年逾40、身為有相當智識的成年人，應該可預見他人刻意蒐集非本人申辦的門號，有非法使用之虞，且現在傳播媒體宣導人頭門號供詐欺取財時有所聞，連友人曾向游女告誡「可能有風險」她都執意要做，具「不確定故意」。

基隆地院論游女提供門號，讓詐團得以藉此辦GASH會員帳號、對16名被害人恐嚇、詐欺得利，且偽簽兒子姓名、偷蓋印章，申辦多個門號，對於幫助詐團全盤否認，難認有悔意，依行使偽造私文書罪判處5月、4月，應執行6月可易科罰金18萬；幫助犯恐嚇得利罪部分，處有期徒刑8月，不得易科罰金，全案可上訴。

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