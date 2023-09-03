拒收詐騙集團割草機被恐嚇「找竹聯的」　台中議員批太囂張

▲戴姓男子在臉書急售割草機，不料被許女發覺是詐騙拒收，對方竟恐嚇要「找竹聯的」，台中市議員張芬郁怒批詐騙集團太囂張。（張芬郁服務處提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中許姓女子在臉書「大里＆霧峰人聯天室」看見自稱是新北市農會員工的「戴OO」販售割草機，透過私訊約定貨到付款，結果過了6天還沒收到貨，而且戴男臉書為更改「黃OO」，種種行為讓許女懷疑遭到詐騙而拒收，不料對方竟恐嚇「不收我就不客氣、我找竹聯的人找你」，許女非常害怕報警且求助市議員張芬郁，張怒批詐騙集團太囂張，呼籲民眾不要透過臉書私訊購物。

許女表示，8月20日在「大里＆霧峰人聯天室」看見署名「戴OO」的男子貼文，聲稱急售抽獎抽到家裡沒地方放的割草機，她查看戴男臉書介紹是新北農會員工後放心不少，因此在貼文下留言有興趣，事後戴男私訊，提供保證書、割草機影片等資料，雙方愉快交談，許女希望北上面交，戴男則說，可以貨到付款，2、3天後會寄出。

許女等到26日中午都還沒收到貨，於是私訊戴男，發現戴男臉書更名為「黃OO」，她循著黃OO名字找到在龜山區農會的照片，是個老先生，於是打了多通私訊電話給「黃OO」都拒接，最後是個年輕口音接的，堅稱他就是「黃OO」本人，還稱是原住民，這令許女更加懷疑，明白告知會拒收，不要寄來了。

豈料，「黃OO」掛她電話，留訊「明天就配送了」、「你不收我會告你」，許女回覆會北上取貨並補償運費損失，結果對方變本加厲，竟貼出她家人的個資，恐嚇「我找竹聯的人找你」、「明天不收我就不客氣」，許女回說「我報警」，對方竟稱「不怕報警、你等」，還指她「一點信用都沒有」。

許女事後向新北農會查詢，確定沒有這個員工，28日物流公司寄送從中國大陸來的包裹，對方還私訊要她收貨，許女說「怎會這麼無法無天！都被揭穿是假的了，還要求收貨？也不怕警察！還說我沒信用，到底是誰沒信用？」

張芬郁表示，臉書的詐騙訊息實在太多，呼籲臉書社群的管理員加強貼文管理，也提醒民眾不要透過臉書私訊購物，更不要提供個資，若要求面交對方拒絕就取消交易，此外，詐騙集團的行徑已嚴重影響民眾的生活和對人性的信任度，她要求檢警加強查緝，法院也要提高判決刑度，多管齊下杜絕詐騙。