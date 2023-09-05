海葵強襲若造成財損　台東稅務局提醒先拍照再申請減免稅費

▲台東縣稅務局提醒若有財損請先拍照。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

海葵颱風強襲帶來嚴重災害，台東縣稅務局表示，民眾若發生災損，可申報各項稅費減免，包括房屋稅、地價稅、使用牌照稅、娛樂稅、所得稅、燃料費等。稅務局也將主動洽詢鄉鎮市公所提供災戶清冊，派員現勘，提供關懷稅捐減免措施，並設專人服務櫃檯服務，提供受災戶各項稅捐減免申請。

台東縣稅務局指出，相關災後損失減免申請及聯繫資訊如下，地方稅減免請向台東縣稅務局申請，包含「房屋稅」：若房屋毀損3至5成將減半徵收、毀損5成則免徵，請洽089-231600#277、282。「地價稅」：因豪雨導致山崩、地陷、流失、沙壓等環境限制，及技術上無法使用的土地，可於今年9月22日前申請地價稅全免，請洽089-231600#262。

以及「使用牌照稅」：汽車/機車151c.c.以上因災害向監理站報停或報廢，計算至停用或報廢前1日，或30日內可修復者，應檢具修車廠及里長證明，按修車日數減免，請洽089-231600#275。「娛樂稅」：因災害暫時無法營業，將扣除未營業天數，以實際營業天數計算查定娛樂稅，請洽089-231600#280。

稅務局進一步說明，營利事業所得稅、綜合所得稅方面，民眾可在災害發生後30天內，向國稅局台東分局申請災害損失，請洽089-360001#111或#201。至於「汽車燃料費」減免請向台東監理站申請，如汽車報廢，計徵到災害前1日、若為汽車修復，則按修車日數減免，請洽089-311539#203。

稅務局提醒民眾，在忙於整理家園時，請記得拍照存證，並在受災次日起30天內申請災害減免，檢附損失清單及證明文件向國稅局、稅務局、或監理站報備，即可申請減免稅捐。