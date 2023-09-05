台東都蘭國中滿目瘡痍　陳揆：全力支持校園復原工作

▲陳院長5日視察「海葵颱風台東縣學校受災情形」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

關切海葵颱風對學校影響，行政院長陳建仁5日上午前往台東縣都蘭國中視察該校受災情形時表示，經濟部已請台灣自來水公司儘速調派水車支援，並且立刻協助清理水廠，以解決學校停水問題，讓孩子能夠及早恢復上課。院長也請教育部與台東縣政府加強聯繫及合作，儘速盤點各校園災損狀況後提報行政院，行政院定會全力支持後續復原工作。

陳院長指出，台東縣都蘭國中在歷經海葵颱風肆虐後，校園滿目瘡痍，他要感謝台東縣政府即刻啟動相關救災工作予以協助；至於學校停水問題，經濟部曾文生次長也請台灣自來水公司儘速調派水車支援，並且立刻協助清理水廠，以在短期內提供足夠所需用水。

陳院長表示，中度颱風海葵從台東成功鎮及東河鄉間登陸，對台東縣造成衝擊，他一路坐車過來，看到許多路樹倒塌橫臥路中，許多民宅及學校的擋土牆、屋簷與PU跑道等也受到影響，除了今日視察的都蘭國中外，包括台東綠島鄉公館國小、東河鄉泰源國中等50多所國中、小皆需妥善照顧。

陳院長請教育部與台東縣政府加強聯繫及合作，儘速盤點各校園災損狀況後提報行政院，行政院定會全力支持。另外，在短期方面，除應儘速恢復校園水電供應，讓孩子能夠及早恢復上課外；在校園長期復原方面，也請各有關單位妥善盤點及設計，讓學校不僅恢復舊觀，還要能更求精進。

在場的教育部林明裕次長也補充說道，截至4日晚為止，台東縣共通報21所學校受損嚴重，因此教育部今日已核定搶修搶險經費900萬元；至於學校操場、擋土牆等長期復原工作方面，感謝台東縣饒慶鈴縣長已允諾採用緊急採購方式統一處理人力及機具等資源，而陳院長也已表達行政院會全力支持，相信後續定能協助校園儘早恢復。