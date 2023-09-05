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視察海葵颱風台東縣水利設施　陳揆：前瞻治理成效良好

▲行政院長陳建仁，視察海葵颱風台東縣水利設施 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲行政院長陳建仁，視察海葵颱風台東縣水利設施 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

關切海葵颱風對台影響，行政院長陳建仁5日上午前往台東縣視察水利設施前瞻治理成效時表示，台東縣政府透過前瞻建設申請相關計畫，新建及改善當地水利設施，使台東市區在近期接連2次颱風來襲時僅有零星積淹水。院長強調，中央會與地方合作，協助農業災損補助等相關事宜，讓大家盡早恢復正常生活，同時經濟部已請台電派員搶修電力，預計今晚台東9成以上停電用戶將能恢復供電。

▲行政院長陳建仁，視察海葵颱風台東縣水利設施 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

陳院長指出，從稍早經濟部水利署賴建信署長簡報可知，台東縣政府先前已提出前瞻基礎建設計畫申請，並完成太平溪、永樂排水及豐田排水等新建改善工程，該縣水利建設均能適時發揮功用，讓台東市區再無嚴重積淹水狀況，成為中央與地方攜手合作投入地方建設的成功例證之一。

陳院長表示，此次颱風從台東成功鎮及東河鄉間登陸，因此台東首當其衝，他今日從台東機場前來視察途中，看到許多路樹倒塌橫臥路中，地面也有散落部分機具及水果的落果。而農業部陳吉仲部長十分關心農民災損情形，4日已前來台東勘災，目前台東農損面積超過5,600公頃，因此農業部已公告台東縣為農業天然災害全品項現金救助及低利貸款地區。

▲行政院長陳建仁，視察海葵颱風台東縣水利設施 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

陳院長指出，他十分肯定台東縣政府及中央各部會超前部署因應本次颱風來襲，將災害減到最少，中央會持續關心地方災後復原情形，並與地方合作，協助農業災損補助等相關事宜，讓大家盡早恢復正常生活，而台東縣政府後續如有任何需要中央協助之處，也請務必即時告知與反映。

針對地方居民關切何時復電問題，陳院長指出，此次颱風期間，台東計有8萬多戶停電，截至目前為止，約7千多戶尚未復電。在場的經濟部曾文生次長也補充說道，由於台東部分地區道路坍方、路樹倒塌等因素，因此此次電力修復作業時間較長。台電已從苗栗以南9個縣市的各個區處調配人力前來支援，預計今晚9成以上停電用戶將能恢復供電；另針對台東海岸山脈東河鄉泰源村部分，由於當地交通中斷，工程人員將於道路修復後前往施工。

▲行政院長陳建仁，視察海葵颱風台東縣水利設施 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

曾次長進一步指出，海葵颱風此次係由台東東河鄉登陸，由於當地風勁強勢，造成部分電線桿直接攔腰折斷，因此復電作業時間相對較長。事實上，過去蘭嶼及綠島等離島地區只要颱風來襲，都會受創嚴重，但台電這2年已採超前部署方式整備應變，因此蘭嶼及綠島目前均已復電。曾次長強調，台電的原則就是「路通到哪裡，電就會恢復到哪裡」，後續相關的供水也會全力配合修復，儘速協助地方復原。

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