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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨／水平視角直擊鐵皮屋！柯P媽哽咽喊「被欺負」　鄰居表態力挺

記者陳以昇、莊智勝／新竹報導

民眾黨總統參選人柯文哲昨(4日)遭媒體踢爆新竹市老家頂樓「違建」搭鐵皮屋；對此，柯辦回應，倘若違反規範，「該怎麼做就怎麼做。」而住家遭控違建的柯媽媽何瑞英則一度落淚，哭訴自己「被欺負」。今(5日)《ETtoday新聞雲》記者前往現場，並從高樓層直擊加蓋鐵皮屋，發現範圍集中在旁邊一側，並非整個頂樓都遭鐵皮覆蓋；附近鄰居也直呼「這根本沒什麼！」

▲▼民眾黨總統參選人柯文哲新竹老家頂樓遭踢爆違建蓋鐵皮屋。（圖／記者陳以昇攝）

▲柯文哲新竹老家(紅色範圍處)頂樓遭踢爆違建蓋鐵皮屋。（圖／記者陳以昇攝，下同）

針對新竹老家遭踢爆搭建違章鐵皮屋，柯文哲競選辦公室發言人陳智菡今回應，這樣的頂樓加蓋或屋頂狀況，其實在30多年前就已經出現，該曬衣場為30年前就既存的，但因為比較老舊的關係，有些木頭毀損甚至腐爛情形，所以107年2月有重新整建，至於整建內容有無違反新竹市規定，柯辦目前正在了解中，「如果有違反規範，該怎麼做就怎麼做。」

據了解，該棟建物登記在柯媽媽何瑞英名下，一家人自民國79年就入住，當時就有規劃頂樓曬衣空間，但因是露天形式，為了遮風擋雨後來才會加蓋鐵皮，不料此次卻因兒子要選總統，意外遭控是「違章建築」；說到激動處，柯媽媽還一度哽咽，直呼自己「被欺負」。

《ETtoday新聞雲》記者走訪現場，透過鄰居家從高樓層角度正面直擊「柯家鐵皮屋」，發現頂樓露天空間相當開闊，走出水泥樓梯間外就是開放空間，而鐵皮屋只占據一側，坪數約4、5坪，大小與緊鄰的梯間差不多，並非是整個頂樓都加蓋。

▲▼民眾黨總統參選人柯文哲新竹老家頂樓遭踢爆違建蓋鐵皮屋。（圖／記者陳以昇攝）

附近鄰居表示，常遇到柯媽媽，即便不認識也是會打招呼，對於違建搭鐵皮的事情，不是很清楚，覺得應該是有心人士的問題；另一名緊鄰柯家隔壁的阿嬤也說，她是柯媽媽的親戚，這個鐵皮30幾年前就蓋了，不知道檢舉人良心何在。而斜對面鄰居呂先生說，有時候出門倒垃圾遇到柯媽媽她都會很親切打招呼，這附近太多人有蓋鐵皮，「根本沒什麼。」

新竹市政府都市發展處使用管理科科長李嘉倫表示，目前同仁已有去現場拍照、測量，將會依據程序辦理認定是否是違建，由於此處並未即刻影響公眾安全及施工中，將列管後排定時程拆除。

▲▼民眾黨總統參選人柯文哲新竹老家頂樓遭踢爆違建蓋鐵皮屋。（圖／記者陳以昇攝）

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