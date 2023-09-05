民眾黨全力支持李全教？　綠委批：一山不容二虎！小心別被反噬

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／柯文哲競辦提供）



記者詹宜庭／台北報導

民眾黨台南市黨部主委蔡宛秦日前代表黨主席柯文哲出席「李全教之友會理監事授證大會」，支持無黨籍立委參選人李全教。對此，民進黨立委林俊憲5日批評，「民眾黨現在乾脆一路黑到底，你越黑我越挺？」他認為，一山不容二虎，李全教勢力之大，恐怕不是一般人能簡單控制的，想利用他的資源，他則想反過來洗白，要求柯文哲必須出面說清楚，更提醒「小心別被反噬了」。

李全教日前在臉書上發文表示，蔡宛秦代表主席柯文哲，呼籲民眾黨支持者支持第四選區（永康、新化、新市）立委參選人，並祝福他高票當選，他十分感謝民眾黨的夥伴們及柯文哲、蔡宛秦大力支持，但李全教的這番話也引發熱議。

林俊憲今日質疑，「民眾黨現在真的是要破罐子破摔了？反正黑已經洗不掉了，乾脆一路黑到底，你越黑我越挺？」他說，身為台南在地人，撇開政治上的競爭，還是要善意提醒一下柯文哲，一山不容二虎，一個堂口容不下兩個大仔，小心別被反噬了，李全教勢力之大，恐怕不是一般人能簡單控制的，想利用他的資源，他則想反過來洗白。

林俊憲說，雖然以上有點半開玩笑，但以很嚴肅的態度來看，平常柯文哲去吸收各地牛鬼蛇神也就算了，他們很難對自己在地以外的範圍產生什麼影響力，但搭上李全教就不是那麼簡單的事，關鍵字就是「兩岸虱目魚契作」。

林俊憲提及，兩岸農產進出口遠沒有表面看起來那麼簡單，不是想賣就能賣，而是誰有管道能賣到中國大陸去，為何中國大陸只給這群人買辦的資格？而柯文哲跟李全教搭上線，究竟是他主動接洽，還是受到「高人指點」？他認為，民眾黨其他各地黨部染黑，這些暫且都可以先不論，唯有李全教這件事，絕不能輕輕放過，柯文哲必須出來說明清楚。