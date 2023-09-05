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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／向藍小雞招手　柯文哲廟口開講衝組織盤「理念相同者可參加」

▲▼柯文哲出席「歐洲商會總統候選人午餐暨演講會」。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

歷經8月「仇女」爭議造成民調下滑的民眾黨總統參選人柯文哲，現在除了面對暫居第一的民進黨強勁對手賴清德外，國民黨的侯友宜也開始大打政策牌進逼；而柯文哲陣營規劃，9、10月不僅開始闡述政見，還要「全台走透透」廟口開講，藉此拉抬區域立委選情，且未來也不排除到未提名立委地區，開放「理念相同」的他黨人士參與開講，等同於給國民黨小雞創造機會。

民眾黨台中市黨部日前公布「2024決戰中台灣，從台中出發！廟口開講大甲站」行程，柯文哲9日晚間7時到晚上9時將在大甲鎮瀾宮開講，而與會的黨內成員，則是參選台中市第一選區（大甲、大安、外埔、清水、梧棲）立委的蔡壁如，以及黨部主委江和樹、無黨籍台中市議員陳廷秀、民眾黨發言人楊寶楨等。

▲▼民眾黨總統參選人柯文哲首場「廟口開講」選在台中大甲站。（圖／民眾黨台中市黨部提供）

▲民眾黨總統參選人柯文哲首場「廟口開講」選在台中大甲站。（圖／民眾黨台中市黨部提供）

據了解，柯文哲9、10月將開始到全台各地「廟口開講」，大打「陸戰」拉抬與刺激柯文哲、黨內立委參選人選情，地點優先選定目前已有提名區域立委的地方，第一站為台中後，第二站原定是要到宜蘭，但因時間碰上當地盛事進而延期，預計第二站將位於雙北，並由當地提名的立委候選人自行選擇宮廟地點。

民眾黨目前在台北市第8選區（文山）推派立委張其祿參選，新北市第2選區（五股、蘆洲、三重16里）推柯辦發言人李有宜，新北市第8選區（中和）則由立委邱臣遠出戰。不過民眾黨內評估，目前先以「縣市」為單位，倘若1縣市有2名候選人，則由黨內評估哪個地點較為合適，暫時不會有1縣市舉辦2場的狀況。

▲▼柯文哲出席「歐洲商會總統候選人午餐暨演講會」 。（圖／記者李毓康攝）

黨內人士形容，「廟口開講」就是如同民眾黨節目「批踢踢開講」的戶外版，現場則是「舞台車」加入「變型金剛」概念，車輛停妥便能變身成為舞台，並歡迎在地鄉親來與柯文哲與立委參選人面對面對談，預計開放民眾向柯文哲問答環節，凸顯柯文哲的優勢，跟民眾即時互動。

不僅如此，黨內人士透露，未來也可能到未提區域立委參選人的地方進行「廟口開講」，且保持開放態度，只要是理念相同者，不排斥讓無黨、他黨人士擔任與會來賓助講；此舉等同於暗助部分想與柯文哲同台的國民黨「小雞」創造機會，但相對也考驗國民黨的「防柯條款」黨紀問題。

除了拉抬立委選情，黨內人士透露，「廟口開講」分為提政見、談問題2階段，透過此方式讓在地鄉親知道民眾黨理念，立委參選人則可提出當地問題，最後再由柯文哲進場，向民眾說明9月將推出的一系列政策政見，以及將過去YouTube上錄製的揭弊系列影片，「從2D影像變成3D真人版」，目標主打長輩族群，也讓大家接觸「真正的柯文哲」。

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