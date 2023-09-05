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老家捲違建風波！柯媽怨兒「選總統幹嘛」　開酸：有人怕輸找麻煩

記者陳以昇、莊智勝／新竹報導

民眾黨總統參選人柯文哲過去曾喊話「拆光違建」，不料昨(4日)卻遭媒體踢爆，新竹市老家頂樓疑似有「違建鐵皮屋」。對此，柯媽媽何瑞英今現身氣憤回擊，直呼房子蓋好30幾年了，沒想到因為一場選舉竟無端捲入違建糾紛，今下午接受《ETtoday新聞雲》採訪的時候神情無奈，忍不住埋怨兒子柯文哲，「選這個總統不知道要幹嘛！」隨後話鋒一轉，又酸「就是有的人怕輸，來找我們麻煩！」

▲▼柯文哲媽媽住家頂樓鐵皮屋遭控違建，出面駁斥。（圖／記者陳以昇攝）

▲柯文哲媽媽住家頂樓鐵皮屋遭控違建，下午再度出面駁斥。（圖／記者陳以昇攝）

柯媽媽說，這棟房子是民國70幾年開始蓋的、一家人79年入住，當初就有規劃頂樓為曬衣場，因當時自己還在外上班，擔心下雨還要跑回來收衣服，且有颱風時衣服也會被吹落，因此一開始就有搭建鐵皮屋作為曬衣空間，「這樣有違什麼法？」

▲▼柯文哲媽媽住家頂樓鐵皮屋遭控違建，出面駁斥。（圖／記者陳以昇攝）

「住這麼多年都沒什麼事，我兒子選總統，就來給我們找麻煩！」柯媽媽直呼，「我的孩子沒有貪汙半角，我敢說，我做媽媽的我敢保證！我跟先生都是公務員退休，安分守己，(搭鐵皮屋)曬個衣服難道不行嗎？而且有個屋頂，房子西曬也比較不會那麼熱，要這樣給我們欺負？」

柯媽媽表示，房子蓋好30幾年了，沒想到因為一場選舉意外捲入違建紛爭，氣憤地說「是我兒子選舉又不是我選，而且我兒子也沒住這邊，他大學就搬去台北了，後來娶妻生子也都在台北，老家現在只有我跟我先生，我們家境小康，不是什麼好野人，一直給我們欺負！這什麼政府，要欺負人也不是這樣的！」

柯媽媽更表示，自己絕對不會主動拆除頂樓鐵皮屋，「讓他來拆！你說我不合法，那你來拆沒關係，看你要怎樣，但不要只拆我一個人的，所有鐵皮屋通通都拆！」此外，針對防火巷加裝鐵門，柯媽媽也說，這道鐵門是隔壁鄰居蓋的，「不是我的，跟我一點關係都沒有。」

▼柯媽媽上午受訪時說到激動處忍不住落淚。（圖／攝影中心）

▲▼柯文哲媽媽住家頂樓鐵皮屋遭控違建，含淚出面。（圖／攝影中心）

▲▼柯文哲媽媽住家頂樓鐵皮屋遭控違建，含淚出面。（圖／攝影中心）

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