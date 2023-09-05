快訊／高雄市議員黃明太涉炒股　不法獲利1239萬遭起訴

▲高雄市議員黃明太。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

民進黨高雄市議員黃明太被控涉嫌炒股，橋頭地檢署今年6月搜索黃明太的服務處、住家，並帶回黃明太及家人進行偵訊，檢察官訊後諭令以200萬元交保，檢方後續偵辦後，發現黃明太涉嫌利用兒子、媳婦和其他友人當人頭帳戶，以連續高買低賣、相對委託方式，製造交易活絡表象及拉抬旗下和勤公司股價，藉以吸引不知情之投資人進場追價，不法獲利超過1239萬元，檢察官在今（5）日偵結，依違反證交法將黃明太提起公訴。

黃明太去年才被控利用媳婦的戶頭當人頭帳戶，涉嫌炒作3檔股票遭調查，黃明太辯稱，因為早年積欠債務尚未還清，出來創業後就是都用媳婦的戶頭買股票，3檔股票也是朋友推薦，並沒有炒作，去年7月也獲不起訴處分。

沒想到，今年6月間，檢、調再度前往黃明太的住家和服務處進行搜索，並帶回黃明太及家人進行訊問，檢察官偵訊後諭令200萬元交保。

檢方偵查發現，黃明太除了用兒子、媳婦的帳戶，還利用薛姓友人夫妻、王姓友人的帳戶當人頭帳戶，從2019年11月25日至2020年3月11日期間，大量進出黃明太旗下的和勤股票，並連續以高買低賣、相對委託之方式，製造交易活絡表象及拉抬和勤股價，藉以吸引不知情投資人進場追價買進和勤股票，而使和勤股價上漲17.56%，初估獲利1239萬7730元。

檢察官認為黃明太已違反證券交易法中意圖抬高或壓低集中交易市場某種有價證券之交易價格，而有影響市場價格或市場秩序，因此在今日偵結，將他提起公訴。