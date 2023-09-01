大一新生雙載撞特斯拉害死後座女　重傷男騎士闖紅燈涉過失致死

記者黃宥寧／台北報導

北市楊姓男子去年10月駕駛特斯拉多元計程車行經北投區大度路3段、中央北路4段路口時，撞上雙載機車，後座北藝大吳姓女大生經送醫搶救仍身亡，呂姓男大生則受重傷。案發後，呂男、吳家對楊男提告過失傷害、過失致死罪。士林地檢署偵結，認楊與車禍發生無因果關係予以不起訴，呂男闖紅燈為肇事原因，依過失致死罪起訴。

這起憾事發生於去年10月28日凌晨2時許，北藝大的呂姓男大生（18歲）騎機車載19歲吳姓女大生，行經大度路3段與中央北路4段交叉路口處時卻闖紅燈，與38歲楊姓男子駕駛的特斯拉迎面撞上，強大撞擊力道造成2人當場噴飛，造成呂創傷性腦部受傷、右側鎖骨骨折等多處重傷，吳女則因多重性外傷等送醫不治死亡。

肇事的楊姓男子也被警方依過失致死等罪移送士林地檢署偵辦，檢方複訊後諭知10萬元交保。事後呂、吳家也對楊提出過失傷害、過失致死罪。

▲楊姓男子駕駛特斯拉撞上闖紅燈的機車。（圖／記者黃宥寧翻攝）

偵查時，楊男否認有過失致死犯行並強調，當時行經交叉路口時，行進路段是綠燈可以通行，是呂男騎乘機車違規闖紅燈，才會發生碰撞，他並無過失行為。

檢察官經查，呂男闖紅燈為肇事原因，楊男當下確實無法對闖紅燈行為預測且猝不及防，因此認楊男與車禍發生無相當因果關係存在，也並無任何應注意，能注意而不注意造成受傷、死亡，故予以不起訴；至於呂姓男大生則被依過失致死罪起訴。