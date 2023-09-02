女議員用當地人再戰！Cheap：專業問題問民眾，帶風向真弱智

▲楊玲宜爭取在東大路增設「夜間閃爆警示燈」。（圖／翻攝自FB／楊玲宜）

網搜小組／鄺郁庭報導

民進黨新竹市議員楊玲宜因「夜間閃爆警示燈」與網紅Cheap發生爭執，議員事後改打高虹安政府怠惰，並說是在地民眾多次向市府交通處反映無果，便懇求她幫忙解決。Cheap則在昨（1）日下午再度發文，強調專業問題就該交給專業人士判斷，「專業的問題跑去問不懂的民眾，在那邊帶風向，也真的是弱智。」

Cheap一開始就下了一個hashtag「#台灣離法治社會還是很遠」，指出爆閃燈最早是國道警察嚇人用的，後來平面道路也開始裝設，但若成為常態，不可能有警示效果，且「#爆閃燈完全沒有法源依據」，隨便一個人都可以買來裝，「但裝在車上違法，裝在路上可以當政績，不覺得很奇怪？」

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他認為，要裝爆閃燈就立法，請地方議員或地方政府先反映給中央，透過修法訂出機制，把爆閃燈納入標誌標線設置規則中，才是法治國家該有作為，「結果不是，這種專業的問題跑去問在地人。」

Cheap表示，「在地人訪問」根本可以造假帶風向，「不就等於里長靠北違停、強制設置待轉格一樣，我講白了，人治社會就是人本交通的最大阻礙」，直呼人治社會就是人本交通最大阻礙，「明明法立好了，人行道就是不該停車，要設置人行道，就會有當地人抗議，然後就不了了之，哪招啊？」

他強調專業問題就該交給專業人士判斷，要不然用引導的方式，民眾可能就會講出「我覺得不應該繳稅」、「政府應該每人發十萬」這種言論，「大家都不依照法治，那我們要專業的學者、立法委員、官僚幹嘛？所有事情都用公投的，政府負責計票就好了啊！」

最後，Cheap直說，「人治社會」就是台灣交通亂象的原因，「台灣一直以來都不是法治社會，從爆閃燈可以隨便裝就知道」。他也隔空開酸楊玲宜，「任何人說要溝通，我都很歡迎，但不是我先把你BAN了，我再跟你溝通」，並在留言處開罵「專業的問題跑去問不懂的民眾，在那邊帶風向，也真的是弱智。」