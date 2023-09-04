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社會 社會焦點 保障人權

詐旅遊補助144萬「都是為公司著想」　寶得利董座夫妻起訴

▲▼「購物站天后」炒股又出事　寶得利董座詐旅遊補助7人被約談。董事長張竹煌被移送。（圖／記者劉昌松攝）

▲寶得利董事長、中華情旅遊集團負責人張竹煌涉詐疫情補助遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

上櫃公司寶得利(5301)集團董事長張竹煌，涉嫌在新冠肺炎疫情期間，利用旗下中華情旅遊集團多家旅行社名義，謊報不實的出團資料，向交通部申請安心旅遊補助款，4個月內詐得144萬4600元，台北地檢署4日依加重詐欺取財等罪，起訴張竹煌和妻子陳瑞芳等5人。

寶得利集團由經營旅遊業的張竹煌接手後，靠著有「購物站天后」之稱的女兒總裁張雅琍一手打造出「陸客一條龍旅遊」，而張竹煌持續經營的關係企業「中華情旅遊集團」則包辦了旅行社、遊覽車公司、飯店，成功在大陸旅遊業打響名號。

但在新冠肺炎疫情嚴峻期間，寶得利集團收入銳減，先是傳出張雅琍涉嫌結合外部作手炒作自家股票案，接著交通部觀光局又發現，張竹煌的旅遊集團涉嫌詐領補助款，而將案件移送檢調偵辦。

▲▼寶得利董事長張竹煌涉詐百萬安心旅遊補助遭約談，妻子、福安旅行社負責人陳瑞芳20萬交保。（圖／記者劉昌松攝）

▲張竹煌的妻子陳瑞芳是中華情集團旗下福安旅行社負責人。（資料照／記者劉昌松攝）

檢察官調查後起訴指出，張竹煌與妻子陳瑞芳、大陸籍的表弟潘仰斌等人，利用觀光局為了振興觀光，頒布「輔導旅行業推廣安心旅遊補助要點」，對符合資格的業者補助每團3萬元到7萬多元不等費用，詐領公款賺疫情財。

因為補助要點有限制，每家旅行業最多只能申請35團，張竹煌等人就利用集團下擁有多家業者的便利性，從2020年7月1日起，到同年11月1日止，指示員工趙寶平、劉定瑀製作假的旅客名單、導遊資料、住宿飯店及遊覽車發票憑證，藉此向觀光局申請補助，前後27次共詐得144萬4600元。

台北地檢署2023年間發動搜索約談，張竹煌訊後獲得交保，還對媒體記者表示，「沒什麼話要說，大家這幾年都辛苦了，一切都是為公司著想囉。」檢察官依詐欺取財得利、偽造文書等罪起訴張竹煌夫妻等5人。至於張雅琍涉犯《證交法》炒股案仍在北檢偵辦中。

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