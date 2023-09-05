思樂冰免費增量爽喝！連續2周「特大杯只要39元」　3款口味任選

▲7-11思樂冰特大杯連續2周特價39元爽喝。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

天氣熱喝思樂冰最爽！超商經典思樂冰「免費增量不加價」，連續2周登場，特大杯思樂冰特價只要39元爽喝，3款口味任你選；另外，超商還有咖啡飲品組合價666元優惠，其中，民眾最愛喝的大杯美式、拿鐵各下殺只要26元、37元，一定要把握便宜買。

7-11經典超人氣思樂冰自回歸以來就話題不斷，這次7-11就祭出「思樂冰特大杯優惠」，9/6起至9/19止連續14天，原價45元的特大杯思樂冰，直接特價39元，可口可樂、檸檬汽水以及蘋果蘇打口味任你選。

7-11 OPEN POINT行動隨時取則有「咖啡飲品組合價666元」優惠，即日起至9/9，品項有「26杯大杯美式」、「18杯大杯拿鐵」、「任選16杯珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶」、「任選22杯純奶茶／純奶青」以及「12杯中杯精品拿鐵」。

▲7-11 OPEN POINT行動隨時取推出「咖啡飲品組合價666元」優惠。



▲麥當勞5大品項買1送1。（示意圖／麥當勞提供）

麥當勞祭出限時「5大品項買1送1」優惠，期間凡使用「24小時歡樂送」網路訂餐，低消滿38元並輸入優惠碼「BOGO」，即可享有「大薯」、「OREO冰炫風」、「金黃地瓜條」、「經典那堤（冰）」及「經典那堤（熱）」任選「同品項買1送1」，即日起至9月19日限時開跑或送完為止，提醒每筆訂單限用1次，外送平台則不適用此活動。