限時2天！超商咖啡「第2杯10元」爽喝　最新青梅冰茶買2送2

▲7-11推出CITY CAFE大杯美式、大杯拿鐵「同品項第2杯10元」 。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

再辛苦一下，馬上就要周末了！就有超商推出限時2天咖啡優惠，民眾最愛喝的大杯美式、大杯拿鐵直接下殺「第2杯10元」，等於單杯美式只要28元、單杯拿鐵33元；另外，超商也開賣新品「青梅冰茶」，可享限時限量買2送2。

7-11門市至8/26止推出「周末輕鬆價」咖啡優惠，CITY CAFE大杯美式、大杯拿鐵可享「同品項第2杯10元」，冰熱可任選，大杯美式原價45元、大杯拿鐵原價55元，搭配折扣後等於單杯美式只要28元、單杯拿鐵33元。

另外，7-11近日推出2款飲料新品，分別為CITY CAFE「To b. by agnès b.經典冰可可」以及CITY TEA現萃茶「青梅冰茶」，即日起至8/28止皆可享嚐鮮優惠價；「To b. by agnès b.經典冰可可」單杯特價70元，每日限量1000組，「青梅冰茶」則有買2送2，每日限量5000組，售完為止。

▲「To b. by agnès b.經典冰可可」香氣濃郁、口感十分有層次。（圖／記者周姈姈攝）



▲喫茶小舖推出「飲料免費喝」活動。（圖／喫茶小舖提供）

喫茶小舖25周年慶活動再一發，即日起至8/31限時祭出「找同歲朋友」優惠，只要是在1998年（民國87年）出生之消費者，於全門市憑證件（身分證、健保卡等）即可「免費喝琥珀桂花烏龍1杯」，把握機會開喝一波。