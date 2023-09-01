今天就喝！超商咖啡「買2送2」來了　珍珠椰果四季春青茶第2杯10元

▲9月到來，7-11推出一系列精品咖啡優惠。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

一眨眼9月了，就有超商自今（1）日起推出一系列咖啡優惠，像是「大杯精品美式、拿鐵下殺買7送4」、「水果冰磚咖啡買2送2」等；另外，超商還有指定咖啡飲品「第2杯10元」優惠，即日起每周四、五、六限定，可要把握便宜買。

7-11 OPEN POINT行動隨時取推出每月1日限定CITY PRIMA優惠，大杯精品美式／拿鐵同品項可享買7送4，各限量3萬組，每會員限線上支付購買、限購4組，兌換期限至11月30日止。

今（1）日起至9月7日止還有每日限量「精品小農水果冰磚系列檸靜時光／橙香陽光買2送2」以及「中杯精品冰燕麥拿鐵／冰生椰厚拿鐵2杯120元」，每會員限線上支付購買、限購4組，兌換期限至9/30止。

另外，7-11門市則有指定咖啡飲品「第2杯10元」優惠，即日起至9/16期間每周四、五、六限定，品項有珍珠椰果四季春青茶、精品小農水果冰磚系列檸靜時光／橙香陽光。

▲麥當勞5大品項買1送1。（示意圖／麥當勞提供）

麥當勞祭出限時「5大品項買1送1」優惠，期間凡使用「24小時歡樂送」網路訂餐，低消滿38元並輸入優惠碼「BOGO」，即可享有「大薯」、「OREO冰炫風」、「金黃地瓜條」、「經典那堤（冰）」及「經典那堤（熱）」任選「同品項買1送1」，即日起至9月19日限時開跑或送完為止，提醒每筆訂單限用1次，外送平台則不適用此活動。