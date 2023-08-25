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天氣熱就要這支！超商寶可夢霜淇淋「買1送1」　限時3天爽吃

▲▼7-11聯名寶可夢推出「夏日芒芒霜淇淋」，更首度推出2款「雞尾酒風味氣泡咖啡」。（圖／記者林育綾攝）

▲7-11寶可夢「夏日芒芒霜淇淋」今（25）日起連續3天可享買1送1。（圖／記者林育綾攝）

記者周姈姈／綜合報導

今天就犒賞自己吃這支！超商最Q「寶可夢霜淇淋」下殺買1送1，即日起連續3天登場，趕快揪人一起吃；另外還有「玩測驗喝咖啡買1送1」活動，共有24款指定咖啡飲品通通買1送1，包含民眾最愛喝的美式與拿鐵，還有夏天最清爽的水果茶、冰淇淋紅茶以及檸檬冬瓜珍珠等，趕快來試試手氣。

7-11限定門市開賣寶可夢「夏日芒芒」芒果風味霜淇淋，可選擇印有不同款式皮卡丘造型的紙杯或甜筒盛裝，即日起可享嚐鮮價49元；不僅如此，今（25）日起至8月27日止連續3天，只要使用icash Pay支付購買寶可夢霜淇淋，即可享同品項買1送1。

7-11至9月19日止還推出「玩測驗喝咖啡買1送1」活動，只要開啟OPEN POINT遊樂場或7-11 LINE官方帳號，點選進入活動頁開始測驗，可測出你是LOVE or Be LOVED在戀愛中扮演的角色及你代表哪一種CITY飲品，測驗完最高優惠可獲得CITY指定飲品買1送1優惠條碼。

▲▼7-11咖啡 。（圖／7-11提供）

▲7-11推出「玩測驗喝咖啡買1送1」活動，只要開啟OPEN POINT遊樂場或7-11 LINE官方帳號，點選進入活動頁開始測驗即可拿優惠。（圖／7-11提供）

活動買1送1品項有「CITY CAFE美式（大）／拿鐵（大）／太妃焦糖風味瑪奇朵／焙烤榛果拿鐵」、「CITY PRIMA衣索比亞-精品中杯美式／精品中杯拿鐵」、「CITY TEA香鑽水果茶／冰淇淋紅茶」、「CITY PEARL黑糖珍珠撞奶（大）／咖啡珍珠歐蕾（大）／黑糖珍珠燕麥奶（大）／珍珠奶茶／冰檸檬冬瓜珍珠。

另外，喫茶小舖25周年慶活動再一發，即日起至8/31限時祭出「找同歲朋友」優惠，只要是在1998年（民國87年）出生之消費者，於全門市憑證件（身分證、健保卡等）即可「免費喝琥珀桂花烏龍1杯」，把握機會開喝一波。

▲▼喫茶小舖桂花新品。（圖／喫茶小舖提供）

▲喫茶小舖推出「飲料免費喝」活動。（圖／喫茶小舖提供）

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