終於等到！超商「大杯美式26元、拿鐵37元」來了　限時8天爽喝

▲7-11 OPEN POINT行動隨時取推出「咖啡飲品組合價666元」優惠。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

今天就喝！就有超商推出「7大咖啡飲品組合價666元」優惠，其中，民眾最愛喝的大杯美式、拿鐵各下殺只要26元、37元，絕對要把握便宜先買；另外，超商近日開賣「agnès b.經典冰可可」，可享優惠價99元，全台限量販售34萬杯，可可控千萬別錯過。

7-11 OPEN POINT行動隨時取推出「咖啡飲品組合價666元」優惠，今（2）日起至9/9限時8天，品項有「26杯大杯美式」、「18杯大杯拿鐵」、「任選16杯珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶」、「任選22杯純奶茶／純奶青」以及「12杯中杯精品拿鐵」。

另外，7-11 CITY CAFE攜手To b. by agnès b.共同推出「經典冰可可」，全台限量販售34萬杯，融合巧克力、烤堅果及黑糖香氣，口感香醇濃郁不甜膩，即日起可享優惠價99元；同時搭配以品牌風格獨特的手寫b. logo結合七夕愛戀打造的LOVE主題飲品杯，共有黑、白、紅三種款式（隨機）。

▲「To b. by agnès b.經典冰可可」香氣濃郁、口感十分有層次。（圖／記者周姈姈攝）



▲即日起購買CITY全系列飲品任1杯，即可以520元加價預購「To b. by agnès b.品牌隨行杯」。（圖／記者周姈姈攝）

不僅如此，凡在9/19前購買CITY全系列飲品任1杯，即可以520元加價預購「To b. by agnès b.品牌隨行杯」（原價980元，約5.3折），隨行杯有經典黑、時尚白共2款，470ml大容量，冰熱飲皆可裝，各限量3萬個。

▲麥當勞5大品項買1送1。（示意圖／麥當勞提供）

麥當勞祭出限時「5大品項買1送1」優惠，期間凡使用「24小時歡樂送」網路訂餐，低消滿38元並輸入優惠碼「BOGO」，即可享有「大薯」、「OREO冰炫風」、「金黃地瓜條」、「經典那堤（冰）」及「經典那堤（熱）」任選「同品項買1送1」，即日起至9月19日限時開跑或送完為止，提醒每筆訂單限用1次，外送平台則不適用此活動。