　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

終於等到！超商「大杯美式26元、拿鐵37元」來了　限時8天爽喝

▲▼7-11咖啡 。（圖／7-11提供）

▲7-11 OPEN POINT行動隨時取推出「咖啡飲品組合價666元」優惠。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／綜合報導

今天就喝！就有超商推出「7大咖啡飲品組合價666元」優惠，其中，民眾最愛喝的大杯美式、拿鐵各下殺只要26元、37元，絕對要把握便宜先買；另外，超商近日開賣「agnès b.經典冰可可」，可享優惠價99元，全台限量販售34萬杯，可可控千萬別錯過。

7-11 OPEN POINT行動隨時取推出「咖啡飲品組合價666元」優惠，今（2）日起至9/9限時8天，品項有「26杯大杯美式」、「18杯大杯拿鐵」、「任選16杯珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶」、「任選22杯純奶茶／純奶青」以及「12杯中杯精品拿鐵」。

另外，7-11 CITY CAFE攜手To b. by agnès b.共同推出「經典冰可可」，全台限量販售34萬杯，融合巧克力、烤堅果及黑糖香氣，口感香醇濃郁不甜膩，即日起可享優惠價99元；同時搭配以品牌風格獨特的手寫b. logo結合七夕愛戀打造的LOVE主題飲品杯，共有黑、白、紅三種款式（隨機）。

▲▼7-11 CITY CAFE首度攜手法國經典時尚品牌To b. by agnès b.共同推出「經典冰可可」。（圖／記者周姈姈攝）

▲「To b. by agnès b.經典冰可可」香氣濃郁、口感十分有層次。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼7-11 CITY CAFE首度攜手法國經典時尚品牌To b. by agnès b.共同推出「經典冰可可」。（圖／記者周姈姈攝）

▲即日起購買CITY全系列飲品任1杯，即可以520元加價預購「To b. by agnès b.品牌隨行杯」。（圖／記者周姈姈攝）

不僅如此，凡在9/19前購買CITY全系列飲品任1杯，即可以520元加價預購「To b. by agnès b.品牌隨行杯」（原價980元，約5.3折），隨行杯有經典黑、時尚白共2款，470ml大容量，冰熱飲皆可裝，各限量3萬個。

▲▼麥當勞宣布喊漲。（示意圖／業者提供）

▲麥當勞5大品項買1送1。（示意圖／麥當勞提供）

麥當勞祭出限時「5大品項買1送1」優惠，期間凡使用「24小時歡樂送」網路訂餐，低消滿38元並輸入優惠碼「BOGO」，即可享有「大薯」、「OREO冰炫風」、「金黃地瓜條」、「經典那堤（冰）」及「經典那堤（熱）」任選「同品項買1送1」，即日起至9月19日限時開跑或送完為止，提醒每筆訂單限用1次，外送平台則不適用此活動。

ET快訊
老公跑外送「家庭開銷全AA制」　新手媽崩潰喊離
海葵出現「雲捲風眼」　氣象粉專：還在努力增強
父親生前留話「我死了打開電腦」　女兒一看驚見3500萬騙局
海葵穿台後恐「回馬槍」二次登陸　專家回應了
野外罕見「Tiffany藍」蛇出沒！　超美小青現身

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

終於等到！超商「大杯美式26元、拿鐵37元」來了　限時8天爽喝

《中華一番！》聯名統一麵推限定漫畫　料理大賽粉絲圓夢當特級廚師

麥當勞、漢堡王買1送1！　外送平台「9月超殺優惠碼」一次看

毛爸媽補貨趁現在！東森購物網推寵物商品展　8大品牌貓砂、尿布下殺優惠

肯德基買1送1加碼延長！平日、周末再祭限時「香雞總動員」下殺

流行穿搭在東森ETmall全球購！OL時尚單品300元有找　全球海外代購專區限時免運

防颱採買必看！量販超市增3倍蔬果備貨量　生鮮、泡麵零食也下殺

中秋月餅買哪款？7、8年級生大推「回歸初心」用童年最潮的甜蜜滋味寵愛自己

茶控肯定要衝！　古娃娃最新「荔枝烏龍霜淇淋」超商限定吃

雞腿、炸雞都有！　速食店「9塊雞桶下殺68折」限時10天吃

浪浪遇大雨無助躲屋簷 暖心工廠全數收編給家❤

男校跳《我推的孩子》舞曲　動感舞步＋謝幕劇情神還原

活久見！秀英合體金在中：我是前輩　「沒想到能再跟歐爸…」逼哭他

《假面女郎》NANA遭批：無責任感！　爆「劇拍一半去全身刺青」

天后闆妹遭爆切割王思佳「有點勁爆」　全面下架「慘賠破千萬」：打水漂了！

太魯閣事故881天搜出頭骨 家屬代表怒：蒐證太草率

少女為吊帶褲遭霸凌！加害人父母現身　鞠躬：真的很抱歉

台北橋上逆向害7車連環撞 駕駛＋女乘客「棄車落跑」

店員見飲料杯墜落「神來一踢」　夥伴點單中淡定接住默契超好

患三高工人停等紅燈突倒地　被機車壓住...警10秒神救援

終於等到！超商「大杯美式26元、拿鐵37元」來了　限時8天爽喝

《中華一番！》聯名統一麵推限定漫畫　料理大賽粉絲圓夢當特級廚師

麥當勞、漢堡王買1送1！　外送平台「9月超殺優惠碼」一次看

毛爸媽補貨趁現在！東森購物網推寵物商品展　8大品牌貓砂、尿布下殺優惠

肯德基買1送1加碼延長！平日、周末再祭限時「香雞總動員」下殺

流行穿搭在東森ETmall全球購！OL時尚單品300元有找　全球海外代購專區限時免運

防颱採買必看！量販超市增3倍蔬果備貨量　生鮮、泡麵零食也下殺

中秋月餅買哪款？7、8年級生大推「回歸初心」用童年最潮的甜蜜滋味寵愛自己

茶控肯定要衝！　古娃娃最新「荔枝烏龍霜淇淋」超商限定吃

雞腿、炸雞都有！　速食店「9塊雞桶下殺68折」限時10天吃

LIVE／海葵將發陸警「越晚雨越大」　氣象局最新說明

最貴逼近6字頭！　南台灣10大熱銷案「賣得好還創價」

謝淑薇再大逆轉！　大滿貫女雙14連勝

台中10大熱銷案「海線最狂」　在地：下半年將現1窘境

「1千萬元內買屋」太吸金　龜山小宅奪桃竹10大熱銷新案榜首

新景點開箱！「新加坡飛禽公園」近距離餵鳥、看企鵝悠遊超療癒

終於等到！超商「大杯美式26元、拿鐵37元」來了　限時8天爽喝

實登證「3個月賣過半」　新北最賣10建案「土城奪4席」

普丁：很快將與中國國家主席習近平會面

海葵穿台後恐「回馬槍」二次登陸　專家回應了

18禁！法鬥版「愛情動作片」　打開監視器媽傻：我看了啥

消費熱門新聞

中秋月餅買哪款？7、8年級生大推「回歸初心」用童年最潮的甜蜜滋味寵愛自己

超商美式、拿鐵買3送3只有今天！

速食店9塊雞桶下殺68折只有10天

foodpanda「9月超殺優惠碼」懶人包

魚乾女變美少女遭疑進廠維修？

麥當勞永和竹林店要重開？業者回應了

今天就喝！超商咖啡「買2送2」來了

麥當勞3大套餐下殺79折起限時搶吃

肯德基推限時「香雞總動員」下殺

超商連4天6大品項買1送1！

超商限量開賣「史努比超Q周邊」

限時3天！超商特大杯美式只要38元

《中華一番！》聯名統一麵推限定漫畫　料理大賽粉絲圓夢當特級廚師

防颱採買必看！量販超市增備貨量

更多熱門

相關新聞

台南武聖夜市9/15起加開周五場

台南武聖夜市9/15起加開周五場

台南武聖夜市即將迎來營業滿40周年，現在宣布將從9月15日起加開周五場，同時宣布發放總價200萬元消費券，民眾可以持200元至指定地點兌換一份300元消費券在夜市內消費，換完為止。

最新蜜桃奶茶手搖杯開喝了！

最新蜜桃奶茶手搖杯開喝了！

foodpanda「9月超殺優惠碼」懶人包

foodpanda「9月超殺優惠碼」懶人包

古娃娃荔枝烏龍霜淇淋超商限定吃

古娃娃荔枝烏龍霜淇淋超商限定吃

關鍵字：

美食雲超商優惠咖啡優惠

讀者迴響

熱門新聞

海葵最快11：30陸警　估明台東登陸

海葵可能「台灣附近迴轉」　各國路徑曝光

彰縣知名醫院醫師　驚傳墜樓身亡

海葵穿台後恐陷鞍型場！颱風假關鍵曝

LIVE／海葵估花東登陸！周六早上陸警

企鵝遭斬首！飼養員目睹「頭顱在屍體旁」嚇壞

大久保勇太昏迷指數3！經紀人：不樂觀

女兒霸凌施暴遭肉搜　家被撒冥紙丟鞭炮

快訊／北北基桃2日正常上班上課

父「我死了打開電腦」　女兒驚見騙局

見證奇颱！　海葵路徑史上沒看過

海葵可能「回馬槍」　不排除二次登陸恆春

超罕見青蛇竟一身「Tiffany藍」！

獨／情侶照躺破碎車廂822天　女主靈骨塔憶情緣

海葵穿台後恐「回馬槍」二次登陸　專家回應了

更多

最夯影音

更多
浪浪遇大雨無助躲屋簷 暖心工廠全數收編給家❤

浪浪遇大雨無助躲屋簷 暖心工廠全數收編給家❤
男校跳《我推的孩子》舞曲　動感舞步＋謝幕劇情神還原

男校跳《我推的孩子》舞曲　動感舞步＋謝幕劇情神還原

活久見！秀英合體金在中：我是前輩　「沒想到能再跟歐爸…」逼哭他

活久見！秀英合體金在中：我是前輩　「沒想到能再跟歐爸…」逼哭他

《假面女郎》NANA遭批：無責任感！　爆「劇拍一半去全身刺青」

《假面女郎》NANA遭批：無責任感！　爆「劇拍一半去全身刺青」

天后闆妹遭爆切割王思佳「有點勁爆」　全面下架「慘賠破千萬」：打水漂了！

天后闆妹遭爆切割王思佳「有點勁爆」　全面下架「慘賠破千萬」：打水漂了！

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面