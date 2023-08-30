限時3天！超商特大杯美式「下殺38元」爽喝　珍奶5杯只要188元

▲7-11推出「指定咖啡飲品組合價188元」。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

最後3天快買！就有超商即日起開賣「咖啡飲品組合價188元」，其中，特大杯美式5杯188元，等於單杯只要38元，十分划算，另外，珍珠奶茶、特大杯拿鐵等也都可搭配優惠，可要把握機會買；迎接中秋節，超商也與國立故宮博物院合作，聯名推出中秋禮盒，即日起限量販售。

7-11 OPEN POINT行動隨時取推出「指定咖啡飲品組合價188元」，即日起至9/1前，品項有「特大杯美式5杯」、「特大杯拿鐵4杯」、「皇家伯爵紅茶拿鐵／太妃焦糖瑪奇朵任選4杯」、「珍珠椰果四季春青茶5杯」、「珍珠奶茶5杯」以及「精品小農水果冰磚系列－檸靜時光／橙香陽光任選3杯」。

▲▼「CITY PRIMAx故宮月圓花好中秋禮盒」即日起限量開賣。



另外，7-11旗下精品咖啡品牌「CITY PRIMA」今年首度攜手國立故宮博物院，聯名推出「CITY PRIMAx故宮月圓花好中秋禮盒」，以花卉和月夜為主題之故宮典藏文物為靈感，精選產地濾掛式精品咖啡，搭配故宮聯名設計金漆仿古雙耳瓷杯，即日起同步於實體門市與i划算平台限量開賣。

▲麥當勞推出超狂新品「龍蝦堡」。（圖／麥當勞提供）

麥當勞罪惡新品「螯龍蝦堡」來了，特意使用野生美洲螯龍蝦以熟食冷拌料理方式製成，佐以帶有檸檬清香的檸檬蛋黃醬，搭配切絲、原葉生菜增添口感，再夾進塗上無鹽奶油的香烤布里歐麵包，大口咬下滿足到不行，還有淡淡焦糖、奶油香。

這款新品「龍蝦堡」全台限量30萬份，8/30起至9/19止於指定門市限時開吃或售完為止，提醒海鮮有殼請小心食用，每天、每店販售數量則依各餐廳實際供應為主。