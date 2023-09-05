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日本宣布追加46億助漁業！　盼水產「出口台灣、美國

▲▼日本首相岸田文雄到東京豐洲市場視察專門販售福島水產的攤販。（圖／路透）

▲日本首相岸田文雄8月31日參到東京豐洲市場視察福島水產。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

日本首相岸田文雄4日宣布，將提供207億日元（約台幣46億元）的緊急基金，以幫助受中國禁止進口日本水產品影響的出口商；日本政府也將尋求新的出口地，包含台灣、美國和馬來西亞、新加坡等東南亞國家。

根據《美聯社》報導，自日本開始將福島核電廠廢水排入海中後，中國隨即宣布禁止進口所有日本水產品，對日本漁業造成巨大衝擊。岸田4日宣布追加提供207億日元的緊急基金以幫助受中國禁止進口日本水產品影響的出口商。

先前日本政府就已撥款800億日元（約台幣176億元），支持漁業與水產品加工業，協助開發新市場、冷凍過剩漁獲、擴大國內海鮮消費等措施。岸田表示，「我們將不惜一切代價保護日本漁業。」

中國大陸是日本水產品最大的海外出口市場，占總量的22.5％，其次是香港，佔約20％，禁令也因此對日本漁業造成嚴重打擊。

相關人員透露，日本政府計畫培育多個新的出口目的地，包含台灣、美國、歐洲、中東，還有包含馬來西亞、新加坡在內等東南亞國家。

不過，野村綜合研究所（Nomura Research Institute）經濟學家木內登英（Takahide Kiuchi）指出，水產品僅佔日本出口總額的一小部分，除非緊張局勢升級，北京當局將進口限制擴大到其他貿易領域，否則禁令對日本的整體貿易影響有限。

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