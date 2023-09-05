國民黨稱日本禁止進口巴西蛋　他曝規定打臉：只禁止有禽流感的兩州

▲民進黨團召開記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨團日前指出，早在5月巴西就爆發禽流感疫情，日本早已禁止進口，農業部卻放任「超思公司」持續疫區進口雞蛋，要求部長陳吉仲公開說明。對此，民進黨團5日出示相關資料打臉，並表示，日本只有禁兩個發生禽流感的州，沒有發生疫情的州一樣是開放進口，國民黨用語焉不詳的方式，讓大家以為日本禁止進口全巴西的雞蛋，講的好像弊端叢叢，鬼扯。

農業部防檢署表示，農業部公告雞蛋專案進口開放的國家中，須符合國外雞蛋來源牧場須28天未有禽流感疫情發生，且未施打禽流感疫苗的國家，而巴西就是符合條件的國家之一。

民進黨團書記長莊瑞雄表示，剛剛看到國民黨針對雞蛋進口有不一樣看法，看了之後啼笑皆非，國際在搶蛋、國民黨在搗蛋，禽流感就是雞感冒，有溫和病源、高病原禽流感，高病源就是重感冒，禽流感發生後雞會拉肚子、不吃飼料，每個國家都有一定規範。

莊瑞雄指出，這次專案進口有兩個前提，第一、該牧場28天內沒有禽流感發生。第二、這是沒有施打疫苗的國家。嘴巴講不算，出口國比如說巴西檢疫機關必須出示檢疫證明，證明28天內未發生高病原禽流感，這是巴西方的責任。

莊瑞雄表示，我國政府的責任是防疫署逐批檢驗蛋有無符合規定、有沒有引入疾病風險，接下來還要食藥署逐批檢驗，看有沒有符合規定，不符合只有兩條路就是退運跟銷毀，根本進不到國內來，這是Common Sense（常識），禽流感講的好像弊端叢叢，鬼扯。

莊瑞雄解釋，光國內高病原性的禽流感就一直在撲殺，4天前在新竹就撲殺一場，台中、彰化、雲林、嘉義都有，不是有禽流感蛋就不能吃，照國民黨講法台灣的蛋就不能吃，這次進口這麼多國家，會設定白牌名單，以美國為例，美國是白牌名單，但紐約、密西根、科羅拉多、賓係法尼亞洲、奧樂剛、田納西州等都除外，進口蛋到底安不安全，是以地點跟牧場來看。

莊瑞雄指出，過去在野黨也曾質疑過日本進口蛋從哪裡來，是三重縣的牧場，牧場離疫區超過150公里，日本雞也會感冒啊！但日本一個雞場感冒了，全日本的蛋都不能進口這就是胡說八道，還是要相信科學根據，標準要一致。

民進黨立委洪申翰表示，國民黨說日本禁巴西的雞蛋，但日本只有禁兩個發生禽流感的州而已，沒有發生疫情的州一樣是開放進口，國民黨用語焉不詳的方式，讓大家以為日本禁止進口全巴西的雞蛋，但其實只禁止兩個州，國民黨用各種資訊隱瞞方式造成大家恐慌，這到底對誰有好處？只對國民黨有好處。

