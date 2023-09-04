　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本國會議員「福島衝浪比讚」　小泉進次郎：核處理水很安全

記者鄒鎮宇／綜合報導

日本在8月24日將福島核廢水排入海中，整個排放期預計30年，周邊國家密切關注。對此，日本前環境大臣、現任國會議員、前首相小泉純一郎次子小泉進次郎4日到福島的海岸衝浪、吃生魚片，親自行動幫福島居民加油打氣。

據日媒報導，小泉進次郎4日前往福島南相馬海岸烏崎海灘，參加一場為了兒童舉辦的衝浪課，並親自下場體驗衝浪，經過多次嘗試，成功在衝浪板上站起後也對著媒體比讚示意。

▲▼日本國會議員「福島衝浪比讚」　小泉進次郎：核處理水很安全。（圖／翻攝小泉進次郎IG）

▲▼小泉進次郎以行動證明福島的核處理水很安全。（圖／翻攝小泉進次郎IG）

▲▼日本國會議員「福島衝浪比讚」　小泉進次郎：核處理水很安全。（圖／翻攝小泉進次郎IG）

小泉進次郎表示，日本內部及國外對於核處理水的評論不公正、無情也無科學根據，他親自體驗後不認同那些看法，就算衝浪會被說成是政治表演也沒關係，因為他就是來宣導核處理水排放入海後很安全，未來也會找其他的國會議員一起到福島衝浪、吃生魚片。

許多日本網友看完紛紛留言，「這是一個很好的呼籲，只有進次郎才能做到」、「接下來換誰衝浪、釣魚或潛水」、「看他們玩得開心、吃得開心，我就有一種安全感」、「向你致敬，抱歉總是取笑你，我會反思的」、「我覺得這個人是天才，無法想像其他人能有這樣的表演」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
「3星座」9月超強運！第一名愛情事業大爆發
U18／中華4比1擊敗捷克！4連勝晉級超級循環賽
驚見「藍色多惱河」魚群暴斃　桃竹追到禍首！
快訊／雨彈繼續炸！17縣市豪大雨特報
快訊／威力彩下期飆4.7億　今晚頭獎未送出邁入連21槓
「柯文哲胞妹」傳將接新竹副市長　本人親回應！
56歲阿伯司令台後性侵少女　2天後下跪道歉
「最美星二代」同框韓男神玄彬！　低胸小洋裝辣露事業線

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本國會議員「福島衝浪比讚」　小泉進次郎：核處理水很安全

越南客偷帶「超高檔中藥」　美國海關一看馬上沒收

美軍普天間基地遷址擬變更設計　日本沖繩縣政府敗訴定讞

搭機座位狂飄酸臭味！泰女轉頭驚見「一雙腳」　瘋狂搖擺猛炸腳臭

25歲準空姐「遭割喉倒血泊」　陳屍豪華公寓！社區清潔工被捕

俄防長向金正恩提議「朝中俄海上聯合軍演」　南韓國情院證實了

想挖角到同志風俗店！　2日男「輪流性侵」20多歲酒醉男

天災頻傳保險不賠了！美國5大產險公司將災區踢出理賠範圍

想和妻子行房被拒！印尼男失控囚禁妻兒　持菜刀威脅殺全家

型男顧問下藥性侵10求職女、存40人「床片」　網怨判25年實在太輕

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

非裔男狂飆車「寶寶快死了」　美警攔下神速救援搶回一命

海葵強襲台東掀15級強風　廂型車後輪 「被吹離地面」

智孝遭轟退出《RM》首曝光心情　在錫秒致電關心：下周更盡力就好！

他用嗩吶演奏《分手快樂》　幫忙療傷成功逗笑路人XD

熊熊婚後首露面「放話生3胎」　沈玉琳邀上節目「現在少新鮮的老公」

搞笑演多國被插隊反應　飆罵髒話、用魔法攻擊

日本推站立式午休小房間　睡20分鐘取經長頸鹿生態

海葵颱風直播「鏡頭君」快撐不住　攝影機上下猛晃！5台斷訊搶修中

53歲爸做體操動作超流暢　輕鬆後空翻！網讚：帥炸

日本國會議員「福島衝浪比讚」　小泉進次郎：核處理水很安全

越南客偷帶「超高檔中藥」　美國海關一看馬上沒收

美軍普天間基地遷址擬變更設計　日本沖繩縣政府敗訴定讞

搭機座位狂飄酸臭味！泰女轉頭驚見「一雙腳」　瘋狂搖擺猛炸腳臭

25歲準空姐「遭割喉倒血泊」　陳屍豪華公寓！社區清潔工被捕

俄防長向金正恩提議「朝中俄海上聯合軍演」　南韓國情院證實了

想挖角到同志風俗店！　2日男「輪流性侵」20多歲酒醉男

天災頻傳保險不賠了！美國5大產險公司將災區踢出理賠範圍

想和妻子行房被拒！印尼男失控囚禁妻兒　持菜刀威脅殺全家

型男顧問下藥性侵10求職女、存40人「床片」　網怨判25年實在太輕

《戀人》上部結尾超悲！網瘋猜「女主角換人」劇迷崩潰衝南宮珉IG哀號

本田「小猴子輕檔125」初代配色+方格紋座椅更吸睛！日本10萬有找

新北婦紅燈都過3秒還硬闖　撞飛騎士12秒才下車...網看到都怒了

雙十國慶變台灣國慶　侯友宜批民進黨「抹滅中華民國」在騙選票

23歲女學霸玩3P自爆「受虐癖」吃醋有快感　IG被起底：參加過選秀

阿喜「手臂泛紅」以為過敏！　自己擦藥沒好…頭暈發燒才知嚴重

U18／中華4比1擊敗捷克！4連勝晉級超級循環賽

被小12歲嫩男猛烈追求！台八甜心郭亞棠直白拒絕：你媽會難過

王心凌深夜突揭「你們沒看過的我」！曬深U美照粉絲暴動：準備好了

台電人員化身蜘蛛人深入偏鄉搶修　南投萬戶全數復電

女警蹲下身臨檢「非法群聚貓」　7.4萬人笑噴：保持社交距離！

國際熱門新聞

海葵幾乎停滯　日氣象廳：強風圈仍影響台灣

嬰兒腹痛！胃藏「雙胞胎妹妹」死胎

颱風「鴛鴦」最快明生成！赴日旅遊注意

搭機「6大NG穿搭」　除了短褲還有這5樣

他買下40年廢棄屋　在牆內發現195萬紙鈔

型男下藥性侵10女　網怨判25年實在太輕

反制中國騷擾電話！　東京都政府1招回應獲大讚

25歲準空姐陳屍豪華公寓　社區清潔工被捕

澤倫斯基開除防長！　盼整頓烏國防部貪腐歪風

越南客偷帶超高檔中藥　海關一看馬上沒收

人妻經痛吞止痛藥入睡　離奇陳屍床上

狂嗑龍蝦！全家嫌整桌海鮮7540太貴走人

菲律賓：海葵在高雄沿海不穩定移動

俄羅斯大舉募兵　今年28萬人入伍

更多熱門

相關新聞

日男「住車上」拒租房　每月只花7700元

日男「住車上」拒租房　每月只花7700元

隨著全球房價越來越高，買房對於許多人來說，成為一個難以輕易完成的夢想，而且就算是租屋，也得支付高額的租金，面對每天被錢追著跑的生活，讓日本一名30多歲的男子決定捨棄租屋直接住在車上，每個月的生活費僅3.5萬日元（約台幣7700元），而他最終的夢想是能購買一塊地，過上自給自足的人生。

型男下藥性侵10女　網怨判25年實在太輕

型男下藥性侵10女　網怨判25年實在太輕

預約日本餐廳「狂被掛電話」　網瘋猜原因

預約日本餐廳「狂被掛電話」　網瘋猜原因

影／東京農大二高吹奏樂部將登國慶演出

影／東京農大二高吹奏樂部將登國慶演出

日本政府擬「再撥款200億日圓」救水產

日本政府擬「再撥款200億日圓」救水產

關鍵字：

日本國會議員福島衝浪小泉進次郎核處理水

讀者迴響

熱門新聞

又有颱風！「鴛鴦」颱風最快明天白天生成　可能路徑出爐

韓公認完美情侶「交往7年」分手了！

海葵打轉甩雨　14縣市今停班課

快訊／海葵今晨「二度登陸」減弱輕颱

兇猛海葵害伯朗大道「變伯朗大海」　萬人驚呆

周湯豪「約會歐弟前妻」穿情侶裝不藏了！

海葵二度登陸！正式迴轉完畢　重新再出發

市民湧盧秀燕臉書告白KTV訂位達9成

海葵襲台傳首起死亡案！台東男騎士殞命

明天收心上班！停班停課最新風雨預測出爐　

年過40歲「飄老人味」！醫曝3原因：這2部位最臭

公司在台北！新人「戶籍高雄」要颱風假他傻了

人夫「LINE偷情新招」！網友驚：還有這招

颱風天「忍淚幫老公設靈堂」　網鼻酸炸鍋：下地獄

海葵「在原地睡覺」加速時間曝　13縣市陸警

更多

最夯影音

更多
颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰
非裔男狂飆車「寶寶快死了」　美警攔下神速救援搶回一命

非裔男狂飆車「寶寶快死了」　美警攔下神速救援搶回一命

海葵強襲台東掀15級強風　廂型車後輪 「被吹離地面」

海葵強襲台東掀15級強風　廂型車後輪 「被吹離地面」

智孝遭轟退出《RM》首曝光心情　在錫秒致電關心：下周更盡力就好！

智孝遭轟退出《RM》首曝光心情　在錫秒致電關心：下周更盡力就好！

他用嗩吶演奏《分手快樂》　幫忙療傷成功逗笑路人XD

他用嗩吶演奏《分手快樂》　幫忙療傷成功逗笑路人XD

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面