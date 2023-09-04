日本國會議員「福島衝浪比讚」　小泉進次郎：核處理水很安全

記者鄒鎮宇／綜合報導

日本在8月24日將福島核廢水排入海中，整個排放期預計30年，周邊國家密切關注。對此，日本前環境大臣、現任國會議員、前首相小泉純一郎次子小泉進次郎4日到福島的海岸衝浪、吃生魚片，親自行動幫福島居民加油打氣。

據日媒報導，小泉進次郎4日前往福島南相馬海岸烏崎海灘，參加一場為了兒童舉辦的衝浪課，並親自下場體驗衝浪，經過多次嘗試，成功在衝浪板上站起後也對著媒體比讚示意。

▲▼小泉進次郎以行動證明福島的核處理水很安全。（圖／翻攝小泉進次郎IG）



小泉進次郎表示，日本內部及國外對於核處理水的評論不公正、無情也無科學根據，他親自體驗後不認同那些看法，就算衝浪會被說成是政治表演也沒關係，因為他就是來宣導核處理水排放入海後很安全，未來也會找其他的國會議員一起到福島衝浪、吃生魚片。

許多日本網友看完紛紛留言，「這是一個很好的呼籲，只有進次郎才能做到」、「接下來換誰衝浪、釣魚或潛水」、「看他們玩得開心、吃得開心，我就有一種安全感」、「向你致敬，抱歉總是取笑你，我會反思的」、「我覺得這個人是天才，無法想像其他人能有這樣的表演」。