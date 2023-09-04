　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄國防部：在黑海摧毀「4艘美制軍用船隻」　船上載有烏軍

▲▼Willard Sea Force高速軍用船隻。（圖／翻攝自 Willard Marine, Inc）

▲Willard Sea Force高速軍用船隻。（示意圖／翻攝自 Willard Marine, Inc）

記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯國防部表示，俄軍的黑海艦隊摧毀了4艘美製Willard Sea Force高速軍用船隻，當時船隻正朝克里米亞海岸行駛，船上還載有烏克蘭武裝部隊（Armed Forces of Ukraine）。

根據《莫斯科時報》報導，俄羅斯國防部在Telegram上發文表示，黑海艦隊的海軍航空隊摧毀了4艘美製Willard Sea Force高速軍用船隻，船上還載有烏克蘭武裝部隊的登陸部隊，當時這些船正朝著克里米亞海岸塔克漢庫克角（Cape Tarkhankut）方向行駛。

俄羅斯國防部8月30日曾指出，其部隊在黑海摧毀了4艘載有多達50名士兵的烏克蘭軍用船隻；另外4日上午俄國防部也說，該國部隊擊退了烏克蘭在克里米亞半島附近黑海上空發動的無人機攻擊。

克里米亞最近一次遭到襲擊是在2日，當時俄羅斯摧毀了3架鎖定連接克里米亞半島和俄羅斯大陸橋梁的烏克蘭海軍無人機（UAVs）。

►俄羅斯油庫爆炸濃煙竄天　火勢蔓延800平方公尺
►澤倫斯基開除防長！　盼整頓烏國防部貪腐歪風：需要新做法
►烏克蘭新防長是誰？　烏梅洛夫來自克里米亞「與俄談判大將」

ET快訊
海葵滯留打轉3小時！解除陸警時間曝　新颱「鴛鴦」明接力
台中小二女童疑「打開外推窗」不慎墜9樓亡　鄰居慟：這是命
快訊／台東宣布：兩村明停班課
獨／楊烈挨告！　現身法院坐上被告席
LIVE／海葵環流發威「19縣市豪大雨特報」　氣象局最新說明
快訊／全台首間寶可夢中心！　開店地點曝光
全台唯一！董座霸氣捐「鋼砲」警車
快訊／「鬼門關夜市」宣布今年停辦

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

越南客偷帶「超高檔中藥」　美國海關一看馬上沒收

美軍普天間基地遷址擬變更設計　日本沖繩縣政府敗訴定讞

搭機座位狂飄酸臭味！泰女轉頭驚見「一雙腳」　瘋狂搖擺猛炸腳臭

25歲準空姐「遭割喉倒血泊」　陳屍豪華公寓！社區清潔工被捕

俄防長向金正恩提議「朝中俄海上聯合軍演」　南韓國情院證實了

想挖角到同志風俗店！　2日男「輪流性侵」20多歲酒醉男

天災頻傳保險不賠了！美國5大產險公司將災區踢出理賠範圍

想和妻子行房被拒！印尼男失控囚禁妻兒　持菜刀威脅殺全家

型男顧問下藥性侵10求職女、存40人「床片」　網怨判25年實在太輕

普丁爆1年多來「都在用替身」！　烏軍情局長曝最後露臉時間點

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

非裔男狂飆車「寶寶快死了」　美警攔下神速救援搶回一命

海葵強襲台東掀15級強風　廂型車後輪 「被吹離地面」

智孝遭轟退出《RM》首曝光心情　在錫秒致電關心：下周更盡力就好！

搞笑演多國被插隊反應　飆罵髒話、用魔法攻擊

海葵颱風直播「鏡頭君」快撐不住　攝影機上下猛晃！5台斷訊搶修中

他用嗩吶演奏《分手快樂》　幫忙療傷成功逗笑路人XD

熊熊婚後首露面「放話生3胎」　沈玉琳邀上節目「現在少新鮮的老公」

海葵雨彈炸高雄！多處淹水　路樹倒塌...警現場拉封鎖線

下大雨奶奶還在田裡工作　4歲懂事娃哭著幫收玉米

越南客偷帶「超高檔中藥」　美國海關一看馬上沒收

美軍普天間基地遷址擬變更設計　日本沖繩縣政府敗訴定讞

搭機座位狂飄酸臭味！泰女轉頭驚見「一雙腳」　瘋狂搖擺猛炸腳臭

25歲準空姐「遭割喉倒血泊」　陳屍豪華公寓！社區清潔工被捕

俄防長向金正恩提議「朝中俄海上聯合軍演」　南韓國情院證實了

想挖角到同志風俗店！　2日男「輪流性侵」20多歲酒醉男

天災頻傳保險不賠了！美國5大產險公司將災區踢出理賠範圍

想和妻子行房被拒！印尼男失控囚禁妻兒　持菜刀威脅殺全家

型男顧問下藥性侵10求職女、存40人「床片」　網怨判25年實在太輕

普丁爆1年多來「都在用替身」！　烏軍情局長曝最後露臉時間點

女友淪為月光族！他喊「花錢忍一下」　網見這項開銷怒反轟

鍾東錦參訪世客博唱山歌博感情　邀各界一覽苗栗展區《山項･尋》

台積電熊本廠部分辦公室啟用　400名台灣員工將進駐

越南客偷帶「超高檔中藥」　美國海關一看馬上沒收

投高國輝特別苦手、對戰打擊率破4成　羅曼：我算幫了他一把

TOYOTA奢華「旗艦全新休旅」外型曝光！經典鳳凰現身　9月登場

颱風天不打烊！　誠意客出籠「接待中心竟滿座」

美軍普天間基地遷址擬變更設計　日本沖繩縣政府敗訴定讞

海葵致財物損失！「9大稅目」供減免　申請規則一次看

搭機座位狂飄酸臭味！泰女轉頭驚見「一雙腳」　瘋狂搖擺猛炸腳臭

少年街邊運球險砸中狗　2人真誠鞠躬道歉超暖

國際熱門新聞

海葵幾乎停滯　日氣象廳：強風圈仍影響台灣

嬰兒腹痛！胃藏「雙胞胎妹妹」死胎

颱風「鴛鴦」最快明生成！赴日旅遊注意

搭機「6大NG穿搭」　除了短褲還有這5樣

他買下40年廢棄屋　在牆內發現195萬紙鈔

反制中國騷擾電話！　東京都政府1招回應獲大讚

澤倫斯基開除防長！　盼整頓烏國防部貪腐歪風

人妻經痛吞止痛藥入睡　離奇陳屍床上

菲律賓：海葵在高雄沿海不穩定移動

拜登將訪河內　美越關係升恐激怒北京

俄羅斯大舉募兵　今年28萬人入伍

狂嗑龍蝦！全家嫌整桌海鮮7540太貴走人

追風者直擊海葵威力！暴雨猛炸浪花翻滾

陌生女尾隨進健身房　店家卻強制罰款男會員

更多熱門

相關新聞

普丁爆1年多來「都在用替身」

普丁爆1年多來「都在用替身」

烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）宣稱，「大家過去所認識的普丁，最後一次被看見是在2022年6月26日左右」，暗示俄羅斯總統過去1年多來都在使用替身。他被問及「普丁是否還活著」時，非常平靜地回應，「我不知道怎麼回答妳。」

俄羅斯油庫爆炸　火勢蔓延800平方公尺

俄羅斯油庫爆炸　火勢蔓延800平方公尺

烏克蘭新防長　「與俄談判大將」

烏克蘭新防長　「與俄談判大將」

共軍無人機擾台開火擊落？　學者：少「人命」顧慮開戰有難度

共軍無人機擾台開火擊落？　學者：少「人命」顧慮開戰有難度

澤倫斯基開除防長！　盼整頓烏國防部貪腐歪風

澤倫斯基開除防長！　盼整頓烏國防部貪腐歪風

關鍵字：

俄烏戰爭烏克蘭俄羅斯軍武國際軍武克里米亞半島黑海

讀者迴響

熱門新聞

又有颱風！「鴛鴦」颱風最快明天白天生成　可能路徑出爐

海葵打轉甩雨　14縣市今停班課

韓公認完美情侶「交往7年」分手了！

快訊／海葵今晨「二度登陸」減弱輕颱

兇猛海葵害伯朗大道「變伯朗大海」　萬人驚呆

周湯豪「約會歐弟前妻」穿情侶裝不藏了！

海葵二度登陸！正式迴轉完畢　重新再出發

市民湧盧秀燕臉書告白KTV訂位達9成

海葵襲台傳首起死亡案！台東男騎士殞命

公司在台北！新人「戶籍高雄」要颱風假他傻了

海葵「在原地睡覺」加速時間曝　13縣市陸警

快訊／熊熊結婚2月懷孕當媽！

海葵2度折角彎西爬　紫爆超大豪雨

颱風天「忍淚幫老公設靈堂」　網鼻酸炸鍋：下地獄

海葵慢爬甩豪雨　強風雨熱區曝

更多

最夯影音

更多
颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰
非裔男狂飆車「寶寶快死了」　美警攔下神速救援搶回一命

非裔男狂飆車「寶寶快死了」　美警攔下神速救援搶回一命

海葵強襲台東掀15級強風　廂型車後輪 「被吹離地面」

海葵強襲台東掀15級強風　廂型車後輪 「被吹離地面」

智孝遭轟退出《RM》首曝光心情　在錫秒致電關心：下周更盡力就好！

智孝遭轟退出《RM》首曝光心情　在錫秒致電關心：下周更盡力就好！

搞笑演多國被插隊反應　飆罵髒話、用魔法攻擊

搞笑演多國被插隊反應　飆罵髒話、用魔法攻擊

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面