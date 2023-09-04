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俄羅斯油庫爆炸濃煙竄天　火勢蔓延800平方公尺

▲▼俄羅斯聖彼得堡傳出油庫爆炸事故。（圖／翻攝自X）

▲俄羅斯聖彼得堡傳出油庫爆炸事故。（圖／翻攝自X）

實習記者任庭儀／編譯

俄羅斯聖彼得堡3日傳出油庫爆炸事故，火勢面積約800平方公尺，巨大黑色煙柱直竄天空，當局投入100名消防員參與救援，事發原因仍在調查。

CNN報導，俄羅斯緊急情況部門表示，聖彼得堡當地時間3日上午10時59分首次接獲火災通報，起火點為佔地800平方公尺的一處機庫。當局出動約100名消防員滅火，火勢已經被撲滅。不過俄媒Fontanka報導稱，火災發生於當地魯奇（Ruchi）油庫。

目前沒有傳出人員傷亡，事發原因仍在調查中。社群媒體上的影片顯示，從城市各處都可以看到濃煙和烈焰直竄天際，多台消防車開向火災現場，有目擊者稱聽到巨大的爆炸聲。

俄烏戰爭期間，雙方的彈藥庫、油庫等基礎設施常是無人機襲擊的目標。在此之前，烏克蘭軍方證實，曾對俄軍在克里米亞半島的彈藥庫發動攻擊。

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