俄羅斯油庫爆炸濃煙竄天　火勢蔓延800平方公尺

▲俄羅斯聖彼得堡傳出油庫爆炸事故。(圖/翻攝自X)



實習記者任庭儀/編譯

俄羅斯聖彼得堡3日傳出油庫爆炸事故,火勢面積約800平方公尺,巨大黑色煙柱直竄天空,當局投入100名消防員參與救援,事發原因仍在調查。

CNN報導,俄羅斯緊急情況部門表示,聖彼得堡當地時間3日上午10時59分首次接獲火災通報,起火點為佔地800平方公尺的一處機庫。當局出動約100名消防員滅火,火勢已經被撲滅。不過俄媒Fontanka報導稱,火災發生於當地魯奇(Ruchi)油庫。

#WATCH Today, a fire broke out on the territory of the Ruchi oil depot. Dark smoke rises ???? The fire cannot yet be eliminated.

At the moment, there is a threat of fire spreading to neighboring hangars.#RUSSIA #FIRE #LIVEFIRE #OILDEPOT #LIVEVIDEO #SMOKE #BREAKING #LATEST pic.twitter.com/v59Yepubry