生日趴壽星外出吸毒菸遭逮　窘無人切蛋糕

▲吳姓男子與友人開生日趴慶生，因自已跑出來吸毒被警方查獲，讓友人苦候不到壽星切生日蛋糕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

24歲吳姓男子4日下午3時25分許，一個人風雨中站在河中街公廁旁空地抽菸，見二分局海安派出所警員洪正維巡邏經過，急忙將手中香菸丟於地面裝作若無其事，但早為眼尖之員警察覺怪異舉動而上前關切，員警一接近立即聞到一股K毒菸味，進一步查獲他吸毒。

警方經仔細查看當場在其身旁發現並撿起其尚未熄滅之香菸，吳男見無法閃避乃乖乖配合，經將其帶回實施毒品及尿液檢驗均呈現毒品K他命陽性反應，案經調查將吳男後依違反毒品罪嫌送辦。

員警將吳男帶回派出所調查中，發現其手機電話持續密集來電，而他卻直將電話拒接而為員警注意關切。經深入調查中赫然發現，4日當天為吳男生日，也因海葵颱風之故停止上班，朋友們乃提早下午為其慶生，一群人一同至金華路某自助KTV歡唱慶祝，期間吳男因想抽菸乃獨自一人外出，並躲至店後空地抽起K菸，卻不料下雨天還會碰到員警而遭盤檢發現帶回。一群友人不知原因而在KTV內苦候吳男回包廂切生日蛋糕，所以一直來電催促。員警獲知後也遇機向其勸誡應澈底戒除吸毒惡習，以免戕害身體健康。