　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

生日趴壽星外出吸毒菸遭逮　窘無人切蛋糕

▲吳姓男子與友人開生日趴慶生，因自已跑出來吸毒被警方查獲，讓友人苦候不到壽星切生日蛋糕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲吳姓男子與友人開生日趴慶生，因自已跑出來吸毒被警方查獲，讓友人苦候不到壽星切生日蛋糕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

24歲吳姓男子4日下午3時25分許，一個人風雨中站在河中街公廁旁空地抽菸，見二分局海安派出所警員洪正維巡邏經過，急忙將手中香菸丟於地面裝作若無其事，但早為眼尖之員警察覺怪異舉動而上前關切，員警一接近立即聞到一股K毒菸味，進一步查獲他吸毒。

警方經仔細查看當場在其身旁發現並撿起其尚未熄滅之香菸，吳男見無法閃避乃乖乖配合，經將其帶回實施毒品及尿液檢驗均呈現毒品K他命陽性反應，案經調查將吳男後依違反毒品罪嫌送辦。

▲吳姓男子與友人開生日趴慶生，因自已跑出來吸毒被警方查獲，讓友人苦候不到壽星切生日蛋糕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

員警將吳男帶回派出所調查中，發現其手機電話持續密集來電，而他卻直將電話拒接而為員警注意關切。經深入調查中赫然發現，4日當天為吳男生日，也因海葵颱風之故停止上班，朋友們乃提早下午為其慶生，一群人一同至金華路某自助KTV歡唱慶祝，期間吳男因想抽菸乃獨自一人外出，並躲至店後空地抽起K菸，卻不料下雨天還會碰到員警而遭盤檢發現帶回。一群友人不知原因而在KTV內苦候吳男回包廂切生日蛋糕，所以一直來電催促。員警獲知後也遇機向其勸誡應澈底戒除吸毒惡習，以免戕害身體健康。

ET快訊
iPhone 15該不該買？　「3情況」建議升級
柯文哲老家被爆違建！　柯辦回應了
突收「信用卡1800元年費」　好市多會員傻了
歐陽娜娜脫了！海邊破尺度解放「白色Bra」
蘋果妥協了！外媒曝「iPhone 15改成Type-C」
2千萬裝甲車攻堅詐團！　嫌僅穿內褲發抖：怎麼了
月薪3萬「8天被扣8萬」！海底撈員工怒公開明細　網一看挺爆店

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

瓶鼻海豚擱淺台南黃金海岸沙灘　海巡、民眾合力搶救

「天眼」全方位監控！新北市科技執法佈局領先　快速揪出噪音及改管的車輛　還「靜」於民

東港警分局東濱所專屬Logo　超酷「墨鏡鴿」亮相

生日趴壽星外出吸毒菸遭逮　窘無人切蛋糕

「2023世界客家博覽會」緣起　鍾東錦透露因「這姓氏」大會引發想

桃園公費九價HPV疫苗　守護國中女生健康9月起入校接種

高齡化失智症人口增長　桃園推估約1萬4358人失智

名額有限！機車道路安全駕駛訓練　最高可獲得2500元補助

元智迎新「新生啟航」　校長廖慶榮期勉成為最好的自己

海葵重創花蓮農損慘重！縣府爭取現金救助　申請辦法出爐

台玻46歲員工罹癌病故　家屬頭七帶遺照抗議！

台中市「睽違5年颱風假」KTV訂位9成滿、百貨營業

太魯閣悲劇2年後首見破碎車廂　她哽咽「難想像女兒當下狀況」

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

任容萱送「全家回憶」Selina哭慘　她驕傲：她愛我，全世界都羨慕

伯朗大道淹成「伯朗大海」開車經過驚呆：水上樂園？

車廂搜出18塊遺骸＋2顆牙 太魯閣號再尋獲10袋↑物品

海葵颱風今晨２次登陸　本島今晚脫離暴風圈！

超消暑！日男發明涼感神器　塞進T恤自動把風「扇」進來

男租千萬敞篷跑車酒駕被逮　吊牌2年...恐面臨天價求償！

瓶鼻海豚擱淺台南黃金海岸沙灘　海巡、民眾合力搶救

「天眼」全方位監控！新北市科技執法佈局領先　快速揪出噪音及改管的車輛　還「靜」於民

東港警分局東濱所專屬Logo　超酷「墨鏡鴿」亮相

生日趴壽星外出吸毒菸遭逮　窘無人切蛋糕

「2023世界客家博覽會」緣起　鍾東錦透露因「這姓氏」大會引發想

桃園公費九價HPV疫苗　守護國中女生健康9月起入校接種

高齡化失智症人口增長　桃園推估約1萬4358人失智

名額有限！機車道路安全駕駛訓練　最高可獲得2500元補助

元智迎新「新生啟航」　校長廖慶榮期勉成為最好的自己

海葵重創花蓮農損慘重！縣府爭取現金救助　申請辦法出爐

搞錯成分！徐巧芯控進口致癌蛋翻車　他批製造恐慌：徐應鞠躬道歉

花13億買5000架無人機！　河南「最後脫貧」小縣城耗巨資惹議

利特公開「與RIIZE成員星爸對話」！　暖讚師弟：剛開始就很棒

整塊鮭魚排尬柑橙茴香醬！　速食店最新「野生鮭魚堡」開吃了

「菸防法大遊行」6日登場　北市50警力戒備...管制路線出爐

租用台南大樓改造槍械　屏東警專案起獲1改造槍+230顆子彈

600萬婚房登記女友名下　他被分手賣房「1毛錢都要不回」

蘋果最強分析師看華為Mate 60 Pro熱銷　欽點4大類受益股

北非花園現身信義區　2大精品百貨周年慶本周登場

2023日本賞楓預測出爐！東京、大阪11月底最美　札幌比往年晚10天

18禁！法鬥版「愛情動作片」　打開監視器媽傻：我看了啥

地方熱門新聞

桃園鬧區突封路　竟是女子墜落死亡

新竹溪水變「藍色多惱河」 禍首找到

許淑華赴信義鄉東埔會勘土石流災情

海葵重創花蓮農損慘重！縣府爭取現金救助

鳥松路樹倒　夢時代旁淹慘了

桃園男打球後突頭暈冒冷汗　心肌梗塞及時救回

台中環中路、豐原大道紅黃線明早拖吊

台電人員搶修　南投萬戶全數復電

三重果菜市場福德宮普渡　10萬元供品贈弱勢

猶如電影！台中望高寮現火燒雲美景

蘇俊賓赴欣榮協商　垃圾車準點收運可望解決

「2023世界客家博覽會」緣起　鍾東錦道原由

機車道路安全駕駛訓練　最高可獲得2500元補助

新北市科技執法佈局領先速揪噪音

更多熱門

相關新聞

韓警「14樓墜樓」亡　傳知名演員曾嗨毒品趴

韓警「14樓墜樓」亡　傳知名演員曾嗨毒品趴

南韓自從尹錫悅政府上台後大力掃毒，不過8月27日凌晨卻傳出一起令社會感到震驚的意外，一名現職警察從首爾市龍山區某社區公寓大樓的14樓墜樓慘死，該名警察疑似參加大樓裡的吸毒趴，警方從其他人的體內驗出搖頭丸、安非他命等毒品成分，居民透露每逢深夜就會出現吵嘈的音樂聲。

好市多蛋糕「免費加糖奶霜」　她嚇退貨！全場怒

好市多蛋糕「免費加糖奶霜」　她嚇退貨！全場怒

超商烏龍搶案　毒蟲刀指店員求報警

超商烏龍搶案　毒蟲刀指店員求報警

推「棺材蛋糕」慶生！男友母氣瘋賞她巴掌

推「棺材蛋糕」慶生！男友母氣瘋賞她巴掌

啦啦隊前國手悶殺女房東！二審仍逃死

啦啦隊前國手悶殺女房東！二審仍逃死

關鍵字：

生日趴壽星吸毒蛋糕

讀者迴響

熱門新聞

即／侯友宜將有「重大宣布」！

展瑞拆夥哥哥！吵架原因曝光

年過40歲「飄老人味」！醫曝3原因：這2部位最臭

人夫「LINE偷情新招」！網友驚：還有這招

他吃完螯龍蝦堡呼吸困難！麥當勞回應了

快訊／鼓山醉男充電線被拔暴走墜海！送醫不治

85大樓剩養蚊子　網：黃毒都在那

快訊／海葵陸警05：30解除　鴛鴦估今生成

日本單親媽哭訴　「只有台灣人接受我」

男偶像遭台網紅女友「爆嫖妓又約砲」！

逼媽媽下海！斯文高中兒暴打40多歲母

LIVE／海葵颱風尾發威！準輕颱明接棒

6星座「桃花最旺」從不缺伴　第1名越老越迷人

他出軌大陸小三懷孕　弟幫娶回台

長瀨昆妮素顏逛街　F級雪乳快掉出

更多

最夯影音

更多
台玻46歲員工罹癌病故　家屬頭七帶遺照抗議！

台玻46歲員工罹癌病故　家屬頭七帶遺照抗議！
台中市「睽違5年颱風假」KTV訂位9成滿、百貨營業

台中市「睽違5年颱風假」KTV訂位9成滿、百貨營業

太魯閣悲劇2年後首見破碎車廂　她哽咽「難想像女兒當下狀況」

太魯閣悲劇2年後首見破碎車廂　她哽咽「難想像女兒當下狀況」

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

任容萱送「全家回憶」Selina哭慘　她驕傲：她愛我，全世界都羨慕

任容萱送「全家回憶」Selina哭慘　她驕傲：她愛我，全世界都羨慕

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面