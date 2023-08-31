欠錢被逼搶超商　毒蟲刀指店員：可不可以幫我報警？

▲毒蟲被迫行搶，持刀進超商後直接請店員幫忙報警。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

楊姓男子因為買毒欠債，被毒販要求去搶錢來還，楊男就在另名李姓男子的監視下，持刀進入超商，對店員說：「可不可以幫我報警？」店員嚇得撥打110，再拿出收銀機內1千多元現金交給楊男，警方到場將楊男壓制，並依強盜罪嫌送辦，但台北地檢署調查後認為楊男自始沒有強盜犯意，31日依恐嚇取財得利罪起訴楊、李2人。

這起烏龍搶案發生在2022年10月間，有吸毒惡習的楊男因為買毒不付錢，被毒販找去毒打一頓後，被迫想辦法籌錢償還毒債，楊男就在毒販的指示下，持刀進入新北市新店區的1間超商，但楊男一開口不是向店員要錢，而是態度卑微低說：「可不可以幫我報警？」

店員看到楊男臉上有傷，神情怪異，嚇得馬上照做，依照楊男指示打電話報案後，再把櫃台其中1部收銀機內的1千多元現金都拿給楊男，此時警方趕到現場，將楊男以強盜現行犯身分逮捕，楊男落網後坦承，因為有人監視著，他不得不行搶。

檢警循線再找到負責監控楊男的李姓男子，試圖再往上追策劃教唆搶案的毒販，但楊、李2人都只知道毒販的綽號，無法確實交代出幕後藏鏡人的身分，檢察官調查後，根據店員證詞，認為楊男並非一進超商內就要搶錢，並無強盜犯意，但因為持刀相向，仍讓店員感到畏懼而交付金錢，涉犯恐嚇取財得利罪，李姓男子則被依共犯身分一併起訴。