蛋糕「免費加糖奶霜」　她嚇退貨！全場怒：好市多真的不行了

▲原PO中午才買，晚上卻發現發霉了！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

買到「免費加奶霜」的蛋糕？一名女網友抱怨，中午買一條抹茶口味的海綿蛋糕，不料晚上打開來，發現外觀發霉了，只好要再跑一趟賣場退貨。文章曝光後，一票會員氣憤回應，「好市多真的不行了」、「昨天試吃時，介紹說還可以放很久，也太恐怖了吧！」

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》傻眼直呼，昨（8/31）日中午在中和店買了一條長崎蛋糕（抹茶風味），晚上吃飽後突然嘴饞，結果一打開包裝傻眼了！

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照片可見，抹茶蛋糕外層布滿一層發霉的白斑，讓人看了想吐。原PO也一臉無奈表示，「整個嚇到...要來退貨！」

底下網友搖頭回應，「這是抹茶奶霜蛋糕？」「退貨花的時間、油錢，比蛋糕還貴！好市多就是吃定這點」、「好市多品管越來越差，水果也是」、「這種東西，總是有這種發霉情況，不只是品管問題...而是Costco倉管問題」、「好市多到底怎麼了」、「昨天試吃時，介紹說還可以放很久，也太恐怖了吧」、「這是有撒糖粉嗎」。

有網友認為，「日本天氣乾燥，沒注意到台灣氣候不一樣！趕工出貨，沒等到蛋糕完全冷卻，熱氣散掉就包裝」、「這個比較像有客人買回家放冰箱，冰過再拿去好市多退貨，結果好市多又直接上架...所產生的發霉現象」。

▼原PO又要跑一趟賣場退貨。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

