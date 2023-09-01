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首爾警察「14樓墜樓」亡！發現針頭、毒品　傳知名演員曾一起嗨

▲▼南韓首爾市龍山區某公寓大樓14樓傳出一名警察開窗墜樓身亡，事發地點正在舉行派對。（圖／翻攝自MBC News）

▲南韓首爾市龍山區某公寓大樓14樓傳出一名警察開窗墜樓身亡，事發地點正在舉行派對。（圖／翻攝自MBC News）

記者羅翊宬／編譯

南韓自從尹錫悅政府上台後大力掃毒，不過8月27日凌晨卻傳出一起令社會感到震驚的意外，一名現職警察從首爾市龍山區某社區公寓大樓的14樓墜樓慘死，該名警察疑似參加大樓裡的吸毒趴，警方從其他人的體內驗出搖頭丸、安非他命等毒品成分，居民透露每逢深夜就會出現吵嘈的音樂聲。

根據韓媒《News1》、《JTBC News》，南韓首爾特別市龍山區8月27日凌晨發生離奇的墜樓事故，一名現職警官A某從社區公寓住商混合大樓的14樓窗戶墜樓，警方調查後發現，至少有16人參加該大樓14樓的派對，包括現場的7人和死者A某，以及從現場逃跑的8人，警方在14樓發現注射針筒、成份不詳的藥丸。

儘管現場的人聲稱，他們是因為「健身同好交流會」才聚集在一起，而死者疑因不明原因開窗墜樓，不過警方仍無法排除他們聚眾參加「毒品趴」的可能性，警方首先針對現場7人的其中5人進行毒品簡易測試，發現搖頭丸、K他命、古柯鹼等部份毒品成份呈現陽性反應，至於拒絕接受檢測的2人則被警方送往國立科學搜查研究院（國科搜）進行更進一步的檢查。

從警方掌握到的情報來看，在該棟大樓內辦的派對可能已不是第一次舉行，且至少有16人參加，他們大多是醫師、大企業員工、健身教練、美髮師等，當天首先前往首爾市龍山區梨泰院的夜店，接著才回到社區公寓大樓。

警方懷疑A某生前可能也曾和他們一起吸毒開嗨趴，目前已將A某的屍體送交解剖，不過外界質疑警方正在拖延向社會大眾報告驗屍結果的時間，甚至可能早就已經得知初步驗屍結果，只是礙於外界對於警界觀感而難以對外公開，解剖短須耗時2至3天、長則需耗時2至3周。

國科搜在初步的口頭意見指出，導致A某死亡的直接性死因，可能是多重鈍力所造成的傷害，其中最有可能的是墜樓所造成的傷害。

該棟大樓鄰居受訪時都感到不以為然，他們表示其實之前就已經多次聽到該戶傳出吵嘈的音樂聲，且這種狀況持續好幾個月，幾乎每晚都能聽到，讓他們以為是YouTuber在放音樂，「完全是夜店等級的音樂」，甚至還有傳聞之前舉辦該派對時曾有知名演員參加；還有鄰居目睹，經常有疑似裝有水果或飲用水的宅配箱送往該戶。

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