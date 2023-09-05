民眾黨遭爆染黑染黃　她斷言：柯文哲將面對「破窗效應」危機

▲柯文哲出席「歐洲商會總統候選人午餐暨演講會」。（圖／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

民眾黨地方黨部爭議連環爆，先是雲林縣黨部多位幹部遭指涉與黑道掛鉤，黨部執行長王新堯為此自請停職；接著，台南黨部青年部總召尤信元也被爆出過去因妨害風化案遭判刑4個月。面對民眾黨染黑又染黃，民眾黨主席柯文哲前Line＠官方帳號管理員吳靜怡5日說，柯文哲即將要面臨的是民眾黨「破窗效應」後的社會價值危機。

吳靜怡表示，柯文哲即將要面臨的是民眾黨「破窗效應」後的社會價值危機。她指出，民眾黨從2021開始至今，不斷面臨黨內參選人酒駕、涉及詐騙到黨內幹部前科不斷，網軍用「越打票越多」，柯文哲競選總幹事黃珊珊用民調「做二望一」來掩飾民眾黨整體「新政黨」形象的敗壞，柯文哲從「耶穌會」感化眾生的語無倫次到「台灣民眾黨再怎麼樣，還是比國民黨、民進黨乾淨多了」的嗆聲來回應這社會。

吳靜怡透露，若依照根本問題分析的法則，就是柯文哲管理能力的失當，發現爭議不願意處理改變的後果，黨內早就有許多反應對於市議員提名人的不滿，以及地方幹部的不適當，但柯文哲和主席信箱都是「不回應、不處理」，最後只好淪落到網紅四叉貓來主持正義，「簡直荒謬」。

「自己家都管不好，何必來管這個國家？要提出醫療政策之前，是否先提出民眾黨的肅清健檢計劃？」吳靜怡開轟，組織不斷發生小問題，之後一定會危害群體的社會秩序。