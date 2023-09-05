郭台銘有「死亡筆記本」？　媒體人早提醒：國民黨權貴要小心

▲鴻海創辦人郭台銘。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

前立委邱毅透露，以獨立參選人身分投入2024總統大選的鴻海創辦人郭台銘擁有一本「死亡筆記本」，當中記有國民黨裡有那些人，過去從郭台銘這邊拿了多少錢，受過什麼精彩的招待。而早在8月底，資深媒體人黃創夏就曾警告，國民黨權貴要小心郭台銘。

原爭取國民黨提名的郭台銘，打破支持國民黨總統參選人侯友宜的承諾，日前宣布將展開連署參選總統，引來不少藍營人士批評破壞團結，不過，邱毅說，據說郭台銘有本「死亡筆記本」，內容有關黨內誰收過郭台銘的好處，其中還不乏最近駡郭台銘駡的很兇的人，「不知道郭台銘什麼時候會公布，我們拭目以待！」

黃創夏8月31日就喊，國民黨權貴要小心郭台銘的「死亡筆記本」，4年前中廣董事長趙少康就說過國民黨大老有人拿了郭台銘很多錢，如果這有所本的話，現在正把郭台銘踩成「年度歷史罪人」，駡「牛鬼蛇神」見錢眼開的那些「玉潔冰清之權貴藍」恐怕要擔心了，「要比『翻舊賬』？好期待郭台銘一怒而掀桌子哦」。

郭台銘2019年就曾爭取參選總統，當時還擁有國民黨籍的他投入國民黨初選，以支持度27.730%輸給時任高雄市長韓國瑜的44.805%，而郭台銘醞釀脫黨參選之際，遭藍營31大老連署登報呼籲團結，曾被郭台銘邀請擔任選舉總幹事的趙少康就在《觀點》節目受訪時說，「這31人裡面有些人拿了人家多少錢」，引來關注。最終，郭台銘選擇退黨，並痛批國民黨迂腐，之後宣布不參與連署競選2020年總統選舉。