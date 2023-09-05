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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德最新民調慘跌7個百分點　媒體人分析：「他們」成關鍵

▲▼2024賴清德競選總統各縣市競選總部三長授證會議。（圖／記者陳煥丞攝）

▲民進黨總統參選人賴清德。（資料照／記者陳煥丞攝）

記者皮心瑀／台北報導

TVBS公布2024總統大選最新民調，在鴻海創辦人郭台銘加入戰局之下，民進黨賴清德雖仍以30%支持度維持領先，但與上次調查相比跌幅最大，達7個百分點。TVBS新聞部副理樊啓明分析，關鍵因素恐怕出在中間選民的移動。

TVBS民調顯示，賴清德30%，接下來依序為民眾黨柯文哲23%、國民黨侯友宜19%、郭台銘14%。與上週郭台銘參選前的調查相較，賴清德支持度減少7個百分點最多，柯文哲減少5個百分點，侯友宜減少3個百分點，影響最小。

樊啓明指出，仍居領先的賴清德，較上次下滑7個百分點最引起注意。在上次所調查的中立選民，賴清德拿30%、柯文哲22%、侯友宜22%、未定26%，而賴清德訪美之後所作的民調享有外交紅利，又在泛藍整合拖拖拉拉之際，西瓜效應容易影響中立選民支持賴清德的可能。

樊啓明說，這回民調時間落在8月28日到9月1日，正是郭台銘正式宣布參選之後三天，這次中立選民第一的是郭台銘24%、柯文哲21%，掉了1個百分點、賴清德17%，掉了13個百分點、侯友宜11%，掉了11個百分點，而未定有26%。

樊啓明認為，賴清德這次掉下來，關鍵因素恐怕出在中間選民的移動，因為短時間大量新聞訊息湧出的媒體曝光效果，對政治忠誠度較低的中立選民恐怕產生引導作用。

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