　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

爆郭台銘有「死亡筆記本」！　邱毅曝光內容：何時公布拭目以待

▲▼鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

▲鴻海創辦人郭台銘。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

鴻海創辦人郭台銘日前宣布獨立參選2024總統大選，為選戰再掀波瀾，前立委邱毅則透露，郭台銘手上有一本「死亡筆記本」，並曝光當中內容，直言「不知道郭台銘什麼時候會公布，我們拭目以待！」

邱毅說，據說郭台銘的「死亡筆記本」記載著國民黨裡有那些人，過去從郭台銘這邊拿了多少錢，受過什麼精彩的招待，其中還不乏最近駡郭台銘駡的很兇的人。

郭台銘8月28日正式宣布將展開連署挑戰總統大位，，表示多數民眾期望他出來選，他在產業界有將近50年的歷練，深知須知進步的總總細節，他有豐沛的國際視野，深知AI人工智慧新時代已來臨，台灣未來的總統需要對產業發展的洞察力，而他自己的參選是為了促成在野陣營的整合，「在野不整合，便宜賴清德！郭台銘本來沒必要選，但是，郭台銘所代表的中間聲音卻不能缺席！郭台銘期許自己能成為團結的最大公約數，我也將繼續邀請在野陣營其他兩位候選人，一起坐下來，你喝咖啡，我喝奶茶，一起好好商談國家大事。」

由於郭台銘未獲有資格的政黨推薦，因此必須展開連署獲取參選資格。根據《總統副總統選舉罷免法》規定，法定連署門檻為最近一次立法委員選舉選舉人總數1.5%，而在2020年立委選舉時，共1931萬1105選舉人數，因此郭台銘想正式登記，連署人數須經中選會審核後達28萬9667人才可成功。

依據中選會期程，9月13日至9月17日間受理申請為總統、副總統選舉被連署人，並需繳交保證金新臺幣1百萬元，連署期間9月19日至11月2日展開，也就是要在45天內完成連署。此外，若以連署方式獨立參選時，郭台銘還必須同時提出副手人選。中選會受理申請後，若連署達到門檻，要定期完成連署公告，發放完成連署證明書，發還保證金；如果連署人數不足規定人數的2分之1，保證金不予發還。

ET快訊
柯震東「下面大鵰現形」！　尷尬認了起反應
去日本小心！樂天女神「車站被摸下半身」　隊友也受害
北捷文湖線「車門故障」　260人急下車換乘
海葵走了！新颱「鴛鴦」最快今接力　對流胞襲擊熱區曝
快訊／借車充手機…充電線被拔23歲男暴走墜海亡
快訊／海軍陸戰隊中尉陳屍營區
宜蘭「五星飯店」竟掛原味女用內褲！　她無言：很丟臉帶家人來

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

爆郭台銘有「死亡筆記本」！　邱毅曝光內容：何時公布拭目以待

柯文哲新竹老家遭爆「頂樓違建」　市府：勘查後確認

上班族崩潰！北捷文湖線異常「車門故障」　260人急下車換乘

蔡英文訪史瓦帝尼設2目標　下令行政團隊盯颱風災損、戒備豪大雨

郭台銘意外加速藍白合　「9月先立委10月談總統」

總統府周遭遇強降雨就淹　2500億前瞻治水補助「首都掛零」

高嘉瑜深夜開轟「逐顆工程師」　徐巧芯親回254字：當妳是朋友

賴清德喊打擊黑金詐騙「需要國會過半」　廖偉翔：不是已過半7年？

超思50萬資本額狂拿1.7億補助　她狠酸：台灣成新創天堂

經貿談判變多　數位部2024年「出國預算3733萬」大增165％

台玻46歲員工罹癌病故　家屬頭七帶遺照抗議！

台中市「睽違5年颱風假」KTV訂位9成滿、百貨營業

太魯閣悲劇2年後首見破碎車廂　她哽咽「難想像女兒當下狀況」

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

任容萱送「全家回憶」Selina哭慘　她驕傲：她愛我，全世界都羨慕

伯朗大道淹成「伯朗大海」開車經過驚呆：水上樂園？

車廂搜出18塊遺骸＋2顆牙 太魯閣號再尋獲10袋↑物品

海葵颱風今晨２次登陸　本島今晚脫離暴風圈！

賺到颱風假！台中KTV塞爆 民眾夜唱到天亮：超難訂的

超消暑！日男發明涼感神器　塞進T恤自動把風「扇」進來

爆郭台銘有「死亡筆記本」！　邱毅曝光內容：何時公布拭目以待

柯文哲新竹老家遭爆「頂樓違建」　市府：勘查後確認

上班族崩潰！北捷文湖線異常「車門故障」　260人急下車換乘

蔡英文訪史瓦帝尼設2目標　下令行政團隊盯颱風災損、戒備豪大雨

郭台銘意外加速藍白合　「9月先立委10月談總統」

總統府周遭遇強降雨就淹　2500億前瞻治水補助「首都掛零」

高嘉瑜深夜開轟「逐顆工程師」　徐巧芯親回254字：當妳是朋友

賴清德喊打擊黑金詐騙「需要國會過半」　廖偉翔：不是已過半7年？

超思50萬資本額狂拿1.7億補助　她狠酸：台灣成新創天堂

經貿談判變多　數位部2024年「出國預算3733萬」大增165％

管委會喊卡…晚班保全沒了！住戶愣「缺工？」1關鍵全搖頭

加油爽中1000萬！4張大獎發票沒人領　今錯過就沒了

冠心病有2種！症狀不同一樣危險　醫：有徵候不要忍耐速就醫

大谷翔平突然移出先發名單　天使球團說明原因

爆郭台銘有「死亡筆記本」！　邱毅曝光內容：何時公布拭目以待

柯文哲新竹老家遭爆「頂樓違建」　市府：勘查後確認

上班族崩潰！北捷文湖線異常「車門故障」　260人急下車換乘

AI股今開盤漲勢稍歇　緯創等指標股下修1%以內

快訊／國3關西段「大貨車事故」　成立緊急應變小組

海葵走了！新颱「鴛鴦」最快今天下半天接力　對流胞襲擊熱區曝

又愛又恨？爸問女娃「愛不愛我」　她敷衍應4句...下秒爆粗口笑歪媽

政治熱門新聞

即／侯友宜將有「重大宣布」！

超思50萬資本額狂拿1.7億補助　她狠酸：台灣成新創天堂

賴清德稱打擊黑金需國會過半　廖偉翔傻眼

傳柯美蘭將接新竹副市長　本人親回應

高嘉瑜嗆逐顆工程師　徐巧芯親回254字

數位部明年出國預算3733萬　大增165％　

雙十國慶英文「台灣國慶日」　侯友宜回應了

郭台銘意外加速藍白合　「9月先立委10月談總統」

雙十國慶變台灣國慶　侯友宜批民進黨「抹滅中華民國」在騙選票

總統府周遭易淹水　前瞻治水首都掛零

進口蛋爭議延燒　鄭運鵬曝超思資本額僅50萬原因

國慶主題「中華民國」消失　侯辦批不倫不類：民進黨沒本事台獨

「郭柯配」早埋下伏筆？　趙少康曝四年前曾建議郭台銘這麼做

共軍無人機擾台開火擊落？　學者：少「人命」顧慮開戰有難度

更多熱門

相關新聞

雙十國慶英文「台灣國慶日」　侯友宜回應了

雙十國慶英文「台灣國慶日」　侯友宜回應了

內政部國慶籌備委員會4日公布國慶主視覺，將雙十國慶英文名訂為「Taiwan National Day（台灣國慶日）」。國民黨總統參選人侯友宜4日晚間批評，「我們的國家是中華民國，政府不該帶頭遺忘，甚至刻意抹滅！」

雙十國慶變台灣國慶　侯友宜批民進黨「抹滅中華民國」在騙選票

雙十國慶變台灣國慶　侯友宜批民進黨「抹滅中華民國」在騙選票

傳柯美蘭將接新竹副市長　本人親回應

傳柯美蘭將接新竹副市長　本人親回應

國慶主題「中華民國」消失　侯辦批不倫不類：民進黨沒本事台獨

國慶主題「中華民國」消失　侯辦批不倫不類：民進黨沒本事台獨

超思進口雞蛋迴避採購法有巧門？　侯友宜競辦要求檢調介入

超思進口雞蛋迴避採購法有巧門？　侯友宜競辦要求檢調介入

關鍵字：

國民黨民進黨2024總統大選民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

即／侯友宜將有「重大宣布」！

展瑞拆夥哥哥！吵架原因曝光

年過40歲「飄老人味」！醫曝3原因：這2部位最臭

人夫「LINE偷情新招」！網友驚：還有這招

他吃完螯龍蝦堡呼吸困難！麥當勞回應了

快訊／海葵陸警05：30解除　鴛鴦估今生成

85大樓剩養蚊子　網：黃毒都在那

LIVE／海葵颱風尾發威！準輕颱明接棒

日本單親媽哭訴　「只有台灣人接受我」

逼媽媽下海！斯文高中兒暴打40多歲母

6星座「桃花最旺」從不缺伴　第1名越老越迷人

他出軌大陸小三懷孕　弟幫娶回台

長瀨昆妮素顏逛街　F級雪乳快掉出

醫示警「大便極限時間」該起身了！肛門用18年就會長痔瘡

不是新冠！7歲童高燒39度3天　醫揪元凶

更多

最夯影音

更多
台玻46歲員工罹癌病故　家屬頭七帶遺照抗議！

台玻46歲員工罹癌病故　家屬頭七帶遺照抗議！
台中市「睽違5年颱風假」KTV訂位9成滿、百貨營業

台中市「睽違5年颱風假」KTV訂位9成滿、百貨營業

太魯閣悲劇2年後首見破碎車廂　她哽咽「難想像女兒當下狀況」

太魯閣悲劇2年後首見破碎車廂　她哽咽「難想像女兒當下狀況」

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

任容萱送「全家回憶」Selina哭慘　她驕傲：她愛我，全世界都羨慕

任容萱送「全家回憶」Selina哭慘　她驕傲：她愛我，全世界都羨慕

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面