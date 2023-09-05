爆郭台銘有「死亡筆記本」！　邱毅曝光內容：何時公布拭目以待

▲鴻海創辦人郭台銘。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

鴻海創辦人郭台銘日前宣布獨立參選2024總統大選，為選戰再掀波瀾，前立委邱毅則透露，郭台銘手上有一本「死亡筆記本」，並曝光當中內容，直言「不知道郭台銘什麼時候會公布，我們拭目以待！」

邱毅說，據說郭台銘的「死亡筆記本」記載著國民黨裡有那些人，過去從郭台銘這邊拿了多少錢，受過什麼精彩的招待，其中還不乏最近駡郭台銘駡的很兇的人。

郭台銘8月28日正式宣布將展開連署挑戰總統大位，，表示多數民眾期望他出來選，他在產業界有將近50年的歷練，深知須知進步的總總細節，他有豐沛的國際視野，深知AI人工智慧新時代已來臨，台灣未來的總統需要對產業發展的洞察力，而他自己的參選是為了促成在野陣營的整合，「在野不整合，便宜賴清德！郭台銘本來沒必要選，但是，郭台銘所代表的中間聲音卻不能缺席！郭台銘期許自己能成為團結的最大公約數，我也將繼續邀請在野陣營其他兩位候選人，一起坐下來，你喝咖啡，我喝奶茶，一起好好商談國家大事。」

由於郭台銘未獲有資格的政黨推薦，因此必須展開連署獲取參選資格。根據《總統副總統選舉罷免法》規定，法定連署門檻為最近一次立法委員選舉選舉人總數1.5%，而在2020年立委選舉時，共1931萬1105選舉人數，因此郭台銘想正式登記，連署人數須經中選會審核後達28萬9667人才可成功。

依據中選會期程，9月13日至9月17日間受理申請為總統、副總統選舉被連署人，並需繳交保證金新臺幣1百萬元，連署期間9月19日至11月2日展開，也就是要在45天內完成連署。此外，若以連署方式獨立參選時，郭台銘還必須同時提出副手人選。中選會受理申請後，若連署達到門檻，要定期完成連署公告，發放完成連署證明書，發還保證金；如果連署人數不足規定人數的2分之1，保證金不予發還。