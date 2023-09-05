進口蛋5.7億差額竟向農業金庫借　鄭文燦：核銷對象仍是農發基金

▲政府進口雞蛋解蛋荒，近來卻引發不少爭議。（圖／記者楊惠琪攝）



記者陳家祥／台北報導

為了因應蛋荒，農業部3月起專案進口雞蛋，但近來卻接連爆發爭議。在野黨質疑，進口雞蛋價差5.7億差額，畜產會向農業金庫借貸而非農發基金，質疑前者淪為農業部小金庫；對此，行政院副院長鄭文燦5日受訪說，中央畜產會最終核銷還是向農發基金核銷。另外，前立委邱毅質疑民進黨用蛋荒幫賴清德籌選舉經費，鄭則酸，這是利用這次蛋價的爭議做政治操作，不足為懼。

鄭文燦說，台灣遇到國內雞蛋產量不足，缺口也相當大，當時包括美國、日本也遇到禽流感，美國撲殺大概5000多萬隻蛋雞、日本撲殺了將近2000萬隻蛋雞，所以國際上是缺蛋現象。由於缺蛋比例相當高，政府將近口來源國擴大到12個國家，當時大概進口了1.5億多顆。

至於所謂的價差，鄭文燦表示，就是到岸價格加上市價的差距，還有關稅30%、營業稅5%等等，必要的管銷成本；鄭強調，要讓國人買得到、吃得到，當時的黑市價格一台斤已經到達將近90元甚至100元，因此也有必要進口來平抑價格。

針對外界質疑畜產會借貸對象為農業金庫而非農發基金，鄭文燦說，中央畜產會最終核銷還是向農發基金核銷，「中央畜產會平常的資金調度是向農業金庫調度，這次進口的拆差補貼，能夠讓進口價格跟市價一致，這部分5.7億，最終還是要向農發基金核銷」，曾銘宗委員所說的是錯誤的，是要向農發基金核銷。

至於前立委邱毅指控民進黨利用蛋荒幫賴清德籌組選舉金費，鄭文燦說，「其他的政治口水跟抹黑，相信這是利用這次蛋價的爭議做政治操作，不足為懼」。