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超思50萬資本額狂拿1.7億補助　她狠酸：台灣成新創天堂

▲▼蛋價又傳上漲。（圖／記者謝盛帆攝）

▲雞蛋進口專案引起爭議。（示意圖／記者謝盛帆攝）

記者隋昊志／綜合報導

今年初全台面臨缺蛋危機，當時還未升格農業部的農委會啟動專案進口雞蛋，其中資本額僅50萬的1人公司「超思」，卻進口8814萬顆雞蛋，拿了高達1.75億元補助，引發爭議。對此，台北市議員柳采葳狠酸，台灣宛如新創天堂，只要成為「綠友友」就能創業成功。

▲▼國民黨台北市議員柳采葳。（圖／翻攝自柳采葳臉書）

▲柳采葳狠酸只要成為「綠友友」就能創業成功。（圖／翻攝自柳采葳臉書）

柳采葳4日在臉書發文指出，加盟一間飲料店需要200萬元、開一間超商需要250萬到500萬、賣早午餐開店需要150萬元左右、開火鍋店起始資金最多要800萬，台灣年輕人若是想要自己開店當老闆，除非家庭支持，否則就需要貸款或工作累積資本，但是這樣的投資還不是穩賺不賠。

柳采葳表示，自己認識很多正在創業中的朋友，他們都是校長兼撞鐘，苦熬多年生意才慢慢穩定，即便生意穩定後，他們還是像流浪貓一樣，因為怕餓每天還是會儘量吃、把自己塞飽，就是怕哪一天生意不如預期，為了生活得居安思危。但「綠友友」們不一樣，他們在創業成功率不到一成的時代，總是可以逆勢成長，用小資本駁倒市場巨鱷。

柳采葳提到，超思在資本額只有50萬的情形下，還是可以拿到1.7億政府補助，做6億的生意採購外國雞蛋，這也讓她忍不住說，「拜託民進黨教我，為什麼你們的朋友每個都是投資天才，資本50萬的民宅賣6億外國雞蛋、資本200萬的小吃標16.5億標案。」

對於外界各種質疑，柳采葳吐槽民進黨的標準台詞「查無不法」自己都會背了，在民進黨執政時，標案總是由新創小公司得標，台灣儼然成為新創天堂，「想要創業成功？沒問題，只要你是綠友友都沒問題！」

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