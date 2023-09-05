高嘉瑜深夜開轟「逐顆工程師」　徐巧芯親回254字：當妳是朋友

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨立委參選人徐巧芯日前指控，巴西進口蛋氯黴素超標，食用恐致癌，引發藍綠陣營隔空交火，民進黨立委高嘉瑜4日深夜在臉書發文開砲，轟徐是「逐顆工程師」。徐巧芯則在文章底下親自留下一段254字的留言反駁，自己從未說過要逐顆查驗進口蛋，「當妳是朋友，希望妳選舉順利」；接著她又在個人臉書發文，感嘆對過去的好姐妹高嘉瑜很失望。

▲高嘉瑜（左）4日深夜在臉書發文開轟徐巧芯（右）。（圖／翻攝自Facebook／高嘉瑜、徐巧芯）

新設立的進口雞蛋貿易商「超思公司」近日被爆出是1人公司，且資本額才50萬元，卻標到上億的雞蛋採購案，引發各界討論。徐巧芯3日加碼爆料，超思進口的巴西雞蛋氯黴素超標，食用恐致癌。

對於買蛋爭議，高嘉瑜4日在臉書發文，並以「徐巧芯是笨蛋還是壞蛋？從今天起，請叫她『逐顆工程師』」為題，反控徐散布不實消息，無端抹黑巴西進口雞蛋含有氟甲磺氯黴素等物質，且有可能流入市面，造成民眾恐慌，打擊民眾對我國進出口及農業的信賴，只圖自己的政治私利，她必須嚴正譴責這種行為。

▼▲高嘉瑜酸徐巧芯是「逐顆工程師」，徐則留言否認。（圖／翻攝自Facebook／高嘉瑜）

不過，徐巧芯隨即該篇文章底下留言強調，自己從未說過要逐顆查驗，她的要求是公開庫存、針對庫存再抽驗避免漏網之蛋，以及公開超思與政府的合約，希望高嘉瑜不要將她沒說過的話硬塞到別人嘴裡，「當妳是朋友，希望妳選舉順利，好心提醒千萬不要被逼急了就這樣變成民進黨基本教義派，因為反而會損害妳原本敢於對執政黨勇敢說真好的形象，這樣更難選上的。」高嘉瑜則貼出文章截圖，佐證自己的說法，「進口雞蛋如何逐顆查驗？這種天才說法，堪稱『逐顆工程師』。」

兩人在臉書隔空開戰，網友們有人認同高嘉瑜的觀點，也有人覺得徐巧芯要求公開採購雞蛋的細節並無不妥。徐巧芯事後在個人臉書發文談論此事，並貼出她與高嘉瑜的合照感嘆，對過去的好姐妹感到失望，也對曾替高抱屈的自己很失望，「很多人都很想念那個敢說真話的高嘉瑜，她去了哪裡？我們很想妳，妳還會回來嗎？」

▲徐巧芯在臉書發文表示對高嘉瑜很失望。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

而關於進口蛋爭議，農業部表示，巴西進口蛋符合「來源牧場」28天未有禽流感疫情發生，且抵台時由防檢署逐批檢疫確認，無引入疫病風險，也經過食藥署逐批檢驗，不合格者皆退運和銷毀，沒有進入國內販售。

▼食藥署公布今年75批巴西進口蛋查驗結果，僅1批不合規定，已經禁止進口、退運，沒有流入國內。（圖／食藥署提供）