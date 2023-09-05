英國叔叔穿藍白拖走42公里向大甲媽還願　YouBike「騎」跡救援超級任務

▲英國叔叔-艾倫定居台中15年，時常以YouBike代步，並拍攝挑戰影片。（圖／臺中市政府提供）

生活中心／綜合報導

人氣網紅「英國叔叔」艾倫2008年來到台灣後，就此定居台中15年之久，目前是全職YouTuber，經常在個人頻道分享在台生活點滴、美食及地方人文風情，拍攝至今已累計逾400部影片，讓遠在南非的兒子了解台灣生活，也吸引超過30萬人訂閱觀看。去年他向大甲媽祖許願成真，於是決定親自走一趟到鎮瀾宮還願，一路上步行42公里，10小時路程走到雙腳起水泡，幸好有YouBike及時救援，才能順利完成這項超級任務。

▲英國叔叔-艾倫徒步走到大甲鎮瀾宮向媽祖還願，走到雙腳都起水泡，還好有YouBike及時救援，最後順利完成超級任務。（圖／翻攝自YouTube「lifeintaiwan-英國叔叔」）

從都市到鄉間，再遠的地方都有YouBike，讓艾倫的朝聖路得到救援，忍不住驚呼市政府建置YouBike效率太高了！他也透露自己出門交通常搭捷運綠線，再以YouBike接駁代步，這幾年很驚訝台中YouBike站點數量不斷增加，以前從住家步行約500公尺有YouBike站，現在走200公尺就有新增站點，許願「想知道交通局什麼時候會在我的公寓前設YouBike站！」

台中市長盧秀燕上任後大力推動YouBike，目前設有1,319站高居全國第一，遍及全市29個行政區，連海拔800公尺的和平區谷關都有公共自行車租賃站點；7月1日新上路通勤月票也將YouBike 2.0E電輔車納入前30分鐘免費範圍，方便民眾快速接駁使用。

台中市政府指出，103至111年全台公共自行車整體服務滿意度為95.5%，台中市YouBike每年滿意度皆高於平均值，近五年皆全國第一

；此外，台中YouBike騎乘人次直線成長，累計租借人次逾7,400萬人次。YouBike不只是大眾運輸系統接駁最後一哩路亮點，也是民眾與遊客慢遊台中的最佳運具，未來希望全市每一里都有站點，打造台中成為一座公共自行車城市。

「我在台中待了15年，完全沒有離開的打算，可見我有多愛這座城市！」在轉職當YouTuber之前，艾倫是一名英語老師，來台第一站先到東勢區教英文，期間更完成結婚生子人生大事，之後雖因工作搬到豐原，但也自此落腳下來，現住南屯區，而他不僅領有永久居留證，成為正港台灣人，還是一名正港台中人。

▲台中YouBike站點建置普及，租借方式便利，外國朋友也能快速上手，「英國叔叔」平時就以YouBike來代步。

除了融入台灣生活，艾倫也讓自己變得很有台灣味，積極參與體會多采多姿的在地文化，例如魅力無法擋的台灣廟會，他已習慣鞭炮聲與神明遶境活動，更多次參與大甲媽祖遶境，感受台灣人對神明的虔誠之心。去年，他向大甲媽祖許願，希望拍攝影片能達到一個月100萬觀看人次，沒想到真的達標了，為了感謝大甲媽讓他願望成真，他扔掉鞋子，特地穿上台灣製藍白拖，用最台方式展開徒步還願之旅，一步一腳印走到大甲鎮瀾宮，獻上滿滿誠意表達曾對媽祖做出的承諾。

艾倫的還願之旅從南屯文心森林公園出發，目的地大甲鎮瀾宮，穿著阿伯標準配備藍白拖，全程步行要走42公里，並在一天之內完成，無疑是一場體力和意志力的大考驗，儘管第一公里在15分鐘輕鬆完成，途中還經過台中市政府前廣場留影，但隨著越走越遠，也漸漸感覺到行走的艱苦，雙腳起水泡變苦行，「走到后里時，水泡痛到讓我想叫計程車回家」。

▲途中雖然一度想放棄，仍靠著意志力撐下去，繼續前行。（圖／翻攝自YouTube「lifeintaiwan-英國叔叔」）

雖然一度想要放棄，不過「痛苦一時，榮耀是永遠」，他撐著腳痛緩慢前行，尤其想到影片是要拍給兒子看的，決心前進到終點，最後12公里調整計劃，在路邊驚喜發現YouBike站，開心直說「「我一生中從未如此高興地看到YouBike」，隨即更新旅程挑戰，騎上YouBike重新上路。影片最後，他不忘向兒子喊話「沒有放棄，只是適應」，堅持完成到大甲鎮瀾宮向媽祖朝聖的超級任務。

騎自行車時尚、健康又環保節能，台中公共自行車YouBike站點建置普及，無論是在捷運、學校、公車熱點、商圈等周邊，都能輕易借到車相當方便，只要拿出悠遊卡或YouBike 2.0 APP掃描，即可輕鬆上路，暢行各地，享受騎乘樂趣，便利的租借方式連外國朋友都能快速上手熟悉。

艾倫曾把在自行車道騎YouBike過程拍攝下來，《台灣老外騎車10公里尋找10道美食》影片一發佈後，在頻道上獲得熱烈迴響，尤其是市府規劃自行車道，讓都市到大自然變得更容易，還有具挑戰性與各種體能的自行車道選擇，連身形高大的他騎YouBike都適合，除了近來騎草湖溪自行車道讓他飽食地方小吃，東豐自行車道也有令人難忘的美麗風景。

艾倫就提到自己的心願，便是希望有天兒子來台灣，父子一起騎YouBike，來場台中輕旅行，看看他和媽媽當年在台中住過的東勢等地方，也了解爸爸留在台中，是因為台中真的是充滿人情味的城市。

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