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YouTuber實測千萬法拉利F8！　玉米田飆車結果「全燒成廢鐵」

▲▼YouTuber玉米田狂飆法拉利F8結果燒成廢鐵。（圖／翻攝自YouTube／WhistlinDiesel）

▲戴維勒對著火海苦笑。（圖／翻攝自YouTube／WhistlinDiesel）

記者張方瑀／綜合報導

美國擁有600萬訂閱的YouTuber戴維勒（Cody Detwiler）日前開著一輛價值40萬美元（約台幣1280萬元）的法拉利F8在玉米田上測試性能，沒想到疑似因為車速過快，加上當天溫度逼近攝氏46度，導致整輛車在玉米田中燒成廢鐵，連一旁租借來的休旅車也同樣起火，讓他傻眼直呼，「我瞬間損失了50萬美元。」

▲▼YouTuber玉米田狂飆法拉利F8結果燒成廢鐵。（圖／翻攝自YouTube／WhistlinDiesel）

▲▼YouTuber玉米田狂飆法拉利F8結果燒成廢鐵。（圖／翻攝自YouTube／WhistlinDiesel）

戴維勒以WhistlinDiesel為名經營的YouTube頻道有超過600萬人訂閱，而他最新上傳的影片觀看次數已經逼近700萬，原來是他為了要測試新購入的法拉利F8性能，帶著團隊一起在乾燥的玉米田上開車狂飆，沒想到車輪卻突然起火燃燒。

▲▼YouTuber玉米田狂飆法拉利F8結果燒成廢鐵。（圖／翻攝自YouTube／WhistlinDiesel）

▲▼YouTuber玉米田狂飆法拉利F8結果燒成廢鐵。（圖／翻攝自YouTube／WhistlinDiesel）

從影片可以看到，戴維勒開著紅色法拉利F8在玉米田上高速奔馳，還不斷急轉彎來測試性能，他還開著窗戶讓被颳起的玉米葉不斷噴進車內，攝影團隊也開著另一輛租來的休旅車在旁邊捕捉畫面，但過沒多久後，戴維勒的團隊就突然大喊，「失火了！失火了！失火了！」

▲▼YouTuber玉米田狂飆法拉利F8結果燒成廢鐵。（圖／翻攝自YouTube／WhistlinDiesel）

▲▼YouTuber玉米田狂飆法拉利F8結果燒成廢鐵。（圖／翻攝自YouTube／WhistlinDiesel）

他們立刻停下車查看，結果發現法拉利的右後輪上卡滿了乾燥的玉米葉，而且已經開始起火燃燒，接著火勢一路蔓延到車子下方，他們試圖要踩滅火勢，但卻一點用都沒有，甚至連租來的休旅車前輪也起火。

他們立刻打電話叫消防人員救援，戴維勒和團隊也迅速將車上的攝影器材搬下來。戴維勒對著鏡頭表示，他完全沒有想到會發生這種事情，「我瞬間損失了50萬美元（約台幣1600萬元）。」

戴維勒苦笑表示，幸好所有人都沒有受傷，攝影器材也都完好無缺。在消防隊趕到撲滅火勢後，戴維勒也看著被燒成廢鐵的法拉利說，「這些人一定都不知道那是台法拉利。」

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