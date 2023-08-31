動物YTR遭親綠醫師攻擊！黃揚明聲援跟進捐款　籲動物園提高票價

▲百萬YouTuber「許伯&簡芝—倉鼠人」因摟抱合照台北市長蔣萬安，被親綠醫師出征，30日做出回應澄清。（圖／翻攝「許伯&簡芝—倉鼠人」YouTube）

記者江采蓁／綜合報導

超過百萬人訂閱的YouTube頻道「許伯&簡芝—倉鼠人」日前上傳訪問台北市動物園影片，因封面為與台北市長蔣萬安的摟抱合照，被親綠醫師「小劉醫師-劉宗瑀」質疑政治立場，引發熱議。媒體人黃揚明31日也二度在臉書發文力挺聲援，表示他們拍攝台北市立動物園保育主題的影片捐多少錢，他就跟進捐同等金額給民間動保團體。

「許伯&簡芝—倉鼠人」為此拍影片澄清，出示與台北市動物園的合約，證明沒有收台北市政府、動物園的錢，他們提到，台北市動物園的門票26年來都維持60元，除了照顧、養育動植物外，還需支付保育員、飼育員薪水，因此合約中他們還會依照觀看次數捐錢給台北市動物園。簡芝還透露，澄清影片她拍了兩次，第一次拍攝時痛哭，因為辛苦經營的頻道可能一夕之間就因抹黑而完蛋。

對此，黃揚明痛批，有些自以為是的綠營側翼，搞不清楚狀況就亂扯，以為網紅跟政治人物合體就一定收費，結果被打臉，他也強調，蔣萬安跟台北市立動物園有什麼關係？動物園是市府團隊的一環，更何況，跟一個台北市長合體拍片，有什麼不能公開的，「這種側翼只是展現自己的水準有多低而已。」

此外，黃揚明為聲援「許伯&簡芝—倉鼠人」，表示他們拍攝台北市立動物園保育主題的影片捐多少錢，他就跟進捐同等金額給民間動保團體，也呼籲台北市政府、議會認真研議提高動物園門票價格，且提高的收入，應以提升保育員待遇及動物福祉為主。