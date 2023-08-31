韓系YTR代賣BP演唱會門票「很貴，有預算再問」遭批黃牛！開嗆回應

▲BLACKPINK巡演最終站選在首爾。（圖／翻攝自IG／blackpinkofficial）



記者施怡妏／綜合報導

YouTuber劉力穎擁有48.3萬訂閱人數，主要拍攝在韓生活和美妝等生活影片，最近她在IG上幫朋友販售，韓國BLACKPINK首爾最終場的門票，位置是VIP席 ，並強調「有預算再問，很貴」，就有網友質疑，劉力穎的舉動是在助長黃牛的行為，對此，劉力穎也回應了。

有網友在Dcard上發文，「劉力穎BP黃牛票事件」，劉力穎在IG限動PO出BLACKPINK門票轉售資訊，VIP席2張，位置在小舞台旁邊，「都是我認識的人有的票，有預算再來問價格，很貴」。隨後就有粉絲留言，劉力穎不該助長黃牛行為，尤其身為有影響力的公眾人士，更不應該這樣做。

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▲劉力穎強調，自己只是幫朋友賣而已。（圖／翻攝自劉力穎IG）



不過，劉力穎發限動否認黃牛行為，只是幫朋友代PO，而且自己已經有票了，「我不是黃牛好嗎，是很多網友問我有沒有票，所以幫你們問到的，買了我也一毛都沒有收，我已經有票了，我幹嘛賺我粉絲的錢，你們有預算就買，沒有預算我也沒辦法」。

貼文曝光，網友對於劉力穎的回覆不買單，「她的回覆是在說什麼？這個就是在幫黃牛宣傳並且默認這種行為」、「常搶票的看到『有預算再問』這幾個字就真的一把火，說自己不是黃牛，但就是在助長黃牛啊」、「加價賣就是黃牛好嗎，就算她沒獲得利益，但這個行為就是在助長黃牛」。