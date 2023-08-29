358萬訂閱！這群人明年停更「數個月才達共識」　粉絲喊：13年了

▲《這群人》頻道擁有358萬人次訂閱。（圖／翻攝自YouTube／這群人TGOP ）



網搜小組／劉維榛報導

震撼彈！百萬YouTuber「這群人」宣布明年找一個適合時機「停更頻道」，展榮坦言，歷經數個月才與團員達成共識，原因也隨之曝光「是時候做出一些改變」。消息一出，引來粉絲力挺喊話「期待看到更好、更不同的這群人」、「會繼續支持再次回歸」、「竟然有13年了」。

今（29）日展榮在臉書粉專《這群人》重大宣布，「我們群人決定是時候該休息一下，明年找一個適合的時間停更「這群人」這個頻道，屆時會再跟大家報告時間點。」他強調是，團員歷經好幾個月的討論，才做出停更的決定。

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展榮也說明原因，「我們覺得是時候做出一些改變，而這些改變都是讓我們彼此往更好的方向前進，也讓我們可以回歸那種純粹緊密的『心』，我們也相信這份改變會加速彼此的成長去到更好的位置。」

針對《這群人》頻道承載著13年共同的回憶，展榮也正能量喊話，「停更不代表不會再有作品的誕生，也不代表『這群人』這個品牌不會再有任何可能性，屆時也希望觀眾可以給我們一些時間，讓我們得以用不同方式回到大家面前，繼續延續『這群人』的精神，回饋能量「散播歡樂，散播愛」。

消息曝光後，引來一票網友力挺「休息是為了走更長遠的路～加油」、「加油，支持你們！等你們回來」、「好突然！加油，喜歡你們的作品」、「 適當的休息都是好的」、「等你們華麗回歸」、「已經13年了欸，加油哦」、「你們拍的影片真的都很有趣，也很感謝到現在大家的努力」、「天呀！我要哭了」。