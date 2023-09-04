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新自強號集電弓受損「阻行車」！台鐵晚間復駛　南迴線明恢復行車

▲▼ 台鐵421次台東往樹林自強號列車今(4)日下午1時許停駛。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台鐵421次台東往樹林自強號列車今(4)日下午1時許停駛。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者李姿慧／台北報導

因受颱風於高雄沿海滯留影響，花蓮=台東間豪大雨不斷，東部幹線也傳出災情，今(4日)樹枝入侵軌道，2列EMU3000型新自強號集電弓因此受損，失去電力，經搶修後，今晚18時25分恢復雙線型車，另南迴線明天(5日)將恢復行駛。

台鐵423次新自強號今下午13時36分到鹿野站內，因電車線三角架掉落打到第7車集電弓，另421次新自強號下午13時36分於關山=海端間，因集電弓被樹枝打到，列車停於現場無法行駛，兩起路線都一度導致該區間行駛中斷。

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台鐵局表示，原台東特開423次(台東=樹林)對號列車，因鹿野站電車線影響路線 不通，於18:25搶通完畢，雙向恢復正常，花蓮=台東間下行自432次，上行自423次起恢復行駛。

此外 ，因多處樹枝掉落入侵以及有土石流風險，南迴線今全天停駛，台鐵局表示，枋寮=台東間路線預計今(4)日清理路線巡查後，明(5日)天恢復行駛。其餘路線均正常行駛。

台鐵局表示，自發布海上颱風警報起至解除海上颱風警報止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。

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