LIVE／海葵減弱「重整西行」！本島解除陸警　氣象局最新說明

記者閔文昱／台北報導

海葵颱風暴風圈逐漸遠離，強度也持續減弱，已減弱為輕度颱風，天氣風險公司總經理彭啟明指出，目前海葵已重整完成，持續西行。對此，中央氣象局在4日晚間8時30分解除本島陸警，並將於晚間8時40分做出最新說明。

▲氣象局8時30分解除海葵本島颱風陸警。（圖／氣象局）

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據氣象局資訊，今晚海葵的中心位於台灣海峽，其移動較為緩慢，仍讓台灣各地仍有不定時有陣雨出現，尤其雲林以南、澎湖及金門離颱風較近，降雨狀況較其他地區明顯，預估隨颱風西進，本島風力跟雨勢也會逐漸減緩，不過金門跟澎湖仍須留意有強風豪雨。

▲海葵17時最新路徑。（圖／氣象局）

天氣風險公司表示，海葵颱風遠颺，目前加速向西移動，除了在宜花東、高屏還有些較大的雨勢外，颱風對台灣整體影響要趨於緩和了。不過目前又有熱帶低氣壓，最快明天生成鴛鴦颱風，天氣風險公司強調，颱風季還沒結束，低壓帶也還算活躍，未來不排除還有颱風。

氣象局提醒，周三至周五(6日至8日)低壓帶影響，東半部及南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後配合熱力作用下，東半部地區及其他山區並有局部大雨發生的機率。

▲未來一周仍有降雨，將持續到周末才趨緩。（圖／氣象局）

到了周六至下周一(9日至11日)東半部及南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；12日至14日東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫陣雨。