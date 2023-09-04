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難搞海葵路徑一日三變！氣象人員累癱　專家揭關鍵

▲▼海葵颱風最新路徑。（圖／天氣風險公司）

▲海葵颱風最新路徑。（圖／天氣風險公司）

記者李姿慧／台北報導

海葵颱風路徑預測大翻盤，不但路徑修正超過500公里，還驚奇回馬槍二次登陸。天氣風險公司也點出海葵預報一日三變原因，主要是海葵附近有蘇拉颱風、鴻雁颱風，加上西南季風，共組大型的「季風低壓帶」，各低壓相互牽引，引導力量複雜，導致預報模式出現大幅變化。

海葵目前位澎湖南南西方海面，向西北西轉西移動，暴風圈仍籠罩彰化以南陸地及澎湖，未來強度持續減弱、暴風圈將縮小，本島最快今天下午離暴風圈。

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天氣風險公司表示，海葵颱風遠颺，目前加速向西移動，除了在宜花東、高屏還有些較大的雨勢外，颱風對台灣整體影響要趨於緩和了。明天周二(5日)還有些外圍環流影響，周三(6日)以後回到午後雷陣雨的天氣型態。

對於海葵颱風為何預報一日三變？天氣風險公司也揭露關鍵原因，指出這主要是上周四到上周五(8月31日~9月1日)，颱風預報路徑從原本北部外海通過，一路修正到登陸、甚至接近巴士海峽。海葵颱風的導引氣流與熟知的、比較單純的太平洋高壓不同。當時海葵颱風附近有蘇拉颱風、鴻雁颱風，加上西南季風，共組一個大型「季風低壓帶」。海葵颱風路徑跟隨大型低壓帶位置調整，且各低壓互相牽引，導引力量非常複雜，也造成預報模式有大幅變化。

▲▼海葵颱風今下午13時位置。（圖／氣象局）

▲海葵颱風今下午13時位置。（圖／氣象局）

至於海葵可以稱為怪颱或奇颱嗎，天氣風險公司說，上周五曾一度有許多模式預測颱風進入台灣海峽後將「定桿」，或甚至回馬槍北轉。若當時預測的路徑成真，那真的沒有相似路徑的颱風，可成怪颱。所幸最後颱風順利通過台灣，把怪颱留在預測模式中。

海葵颱風中心昨晚出海後滯留打轉，今清晨4點中心又碰觸高雄沿岸二次登陸，天氣風險公司表示，是否為二次登陸，由氣象局認定，甚至可能要事後來研究判定。二次登陸是很罕見的紀錄，但對於實際風雨沒有什麼影響。至於颱風中心在通過中央山脈後，低層環流重整並滯留、打轉，這並不是少見的現象。大名鼎鼎的2015年蘇迪勒颱風，當時就在嘉南外海滯留打轉長達12小時，才開始往原本的西行路徑移動。

目前又有熱帶低氣壓，最快明天生成鴛鴦颱風，未來是否還有颱風，天氣風險公司表示，颱風季還沒結束，低壓帶也還算活躍，但至少接下來幾天大家好好休養生息吧(氣象人員已癱)，之後再說。

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