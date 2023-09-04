風雨還沒停！海葵搖擺慢行　各地最新風雨時程出爐

▲海葵颱風最新路徑。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李姿慧／台北報導

海葵颱風目前已到澎湖南南西方，環流還在整合，氣象粉專表示，海葵走走停停、搖搖擺擺慢速西行，今(4日)傍晚後台灣本島才會脫離暴風圈，花東今傍晚前仍容易有大雨；南部隨時會因為雲雨帶通過，會有突然一陣大雨，颱風走後仍有西南風帶來水氣出現短暫雨。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，海葵颱風昨天夜晚出海後，低層環流中心便在高雄附近打轉停滯，並以逆時針慢速迴轉，今天凌晨至清晨間中心掃過高雄～台南之間的沿岸，廣義來說是2次登陸，各種驚喜；海葵目前已來到澎湖南南西方，由於颱風環流還在整合，因此會走走停停、搖搖擺擺的慢速西行，預計今天傍晚過後台灣本島才會脫離暴風圈。

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至於各地風雨評估，「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，花蓮、台東、宜蘭因為強烈東南風的關係，今天傍晚前依然容易下大雨。颱風夜晚更往西移動之後，雨勢就會明顯緩和下來。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，嘉義、台南、高雄、屏東等地，隨著颱風慢速西移，逐漸轉為全面性的西南風。由於颱風東北象限環流受到2次登陸破壞，因此許多地方出太陽了，但隨時會有雲雨帶通過，突然一陣大雨。預估今天夜晚颱風更遠離後，風勢就會緩和下來；颱風走後，依然是西南風環境，水氣偏多，不定時短暫雨。

北部和中部風雨部分，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，北部、中部屬於多雲或陰天，偶爾一陣雨勢，沿海風勢稍強。另澎湖及金門受暴風圈籠罩，容易一陣陣強風及大雨；馬祖屬於陣風為主。