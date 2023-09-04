母湯啦！台中今放颱風假　546人「登山戲水」全數勸退

▲台中市長盧秀燕呼籲民眾勿在颱風天前往山區、海邊。（圖／台中市政府提供）

記者白珈陽／台中報導

中颱「海葵」來襲，台中市長盧秀燕宣布今天（4日）停班停課，不過今天台中風雨不大，不少民眾仍外出活動，警方指出，有378人到海邊戲水、168人登山，已全數勸退，其中1人開出勸導單。盧秀燕表示，今天有颱風假，民眾可適度進行安全性活動，但踏青或是玩水在颱風天恐有危險性，不要冒險從事。

台中市區今天僅有零星小雨，不少人趁著颱風假大逛百貨公司或是大型商場，甚至有民眾前往海邊、山區遊玩。台中市災害應變中心今早進行第四次工作會報，警察局表示，民眾前往山區有94件、168人，海邊則多達366件、378人，均已勸退，其中1人勸導多時，直至開立勸導單才離去。

消防局也於會報中指出，從昨日零時至今日清晨7時止，台中市計有6件災情，包括路樹倒塌5件、鐵皮掉落1件，均無人傷亡；大雅地區因高壓電路故障一度有825戶停電，已恢復供電；梨山地區有44戶停電，目前正在搶修。

盧秀燕說，目前天氣看起來還好，但是也有可能過幾個小時又有變化，海葵颱風實在難以捉摸，光是登陸的地點，一日三變、出海的地點也一日三變，因此市府寧願「過度小心」，也要保障大家安全、不可以讓市民朋友冒險，市府昨晚8時公布停班停課，讓大家可以不用寢食難安等待消息，也不用三更半夜在守候，希望「市民朋友們能好好休息」。

盧秀燕強調，雖然台中市未達放假標準，但不因風力只差一級就讓市民涉險，有時候在危險邊緣反而容易掉以輕心，也請市府各級機關不要鬆懈，尤其是和平區等山區更要嚴防豪雨，另也提醒市民配合，雖然今天有颱風假，可以適度有些安全性活動，但千萬不要去冒險從事戶外性活動，如踏青或玩水。